Формулировать финансовые цели, разрабатывать финансовый план, придерживаться бюджета, выплачивать долги, приумножать сбережения, откладывать на будущее — задачи, порой, довольно сложные для освоения начинающими бизнесменами. Что уж говорить о рядовых гражданах.

К сожалению, управлению тем, что лежит в наших кошельках и карманах, начинают учить слишком поздно. Еще большую опасность финансовая беспомощность приносит тем, кто только начинает осваивать непростые азы предпринимательства.

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Комитет финансового рынка

При Торгово-промышленной палате Украины уже 20 лет действует Комитет финансового рынка. За последние 10 лет в поле его внимания остро стоит вопрос социальной ответственности бизнеса.

ТПП объединяет в основном предприятия реального сектора экономики. Главной своей задачей ее финансовый комитет считает помощь предприятиям в максимально глубоком использовании современных возможностей финансового рынка.

Деятельность комитета

За оптимальный подход помощи бизнесу комитет выбрал реализацию целевых проектов. В частности, в текущем году организация запускает новую важную инициативу – сеть центров развития малого и среднего предпринимательства SMEDC (Small&Medium Enterprise Development Centre).

Такие центры будут разворачиваться в регионах как постоянно действующие инкубаторы и акселераторы. В них предприниматель сможет получить знания, индивидуальную наставническую поддержку, финансирование на приемлемых условиях и аутсорсинговые услуги.

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Для этого уже формируется ряд аккредитованных финансовых учреждений, консультантов и добровольных наставников.

Всегда быть при деньгах

Одним из долговременных проектов комитета является "FinKeeper. Всегда быть при деньгах ". Это просветительский проект, посвященный финансовой грамотности прежде всего граждан.

Мало кого удивит, что Украина, по данным исследования Организации экономического сотрудничества и развития, занимает последнее место в Европе по финансовой грамотности населения.

Финграмотность открывает человеку путь к ощущению себя экономическим субъектом, а не просто потребителем зарплаты на службе.

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Мероприятия программы "FinKeeper. Всегда быть при деньгах" нацелены в значительной степени на работников предприятий с целью развить в них умение управлять собственными расходами, в том числе благодаря увеличению поступлений из-за повышения производительности своего труда.

Для этого применяются, прежде всего, игротехнические подходы от участника программы ОО "Деловой клуб Партнер" с его разработкой – настольной игрой "Жизненный капитал".

Также в арсенале программы есть такие инструменты, как работа в группах, разбор практических кейсов и индивидуальные консультации.

Будущее каждого

Пенсия – будущее каждого. И пока чиновники и политики не могут справиться с пенсионной реформой, не одно поколение украинцев уже дожило до такого будущего. Унаследованная нами солидарная пенсионная система неэффективна.

Выход известный всем – переход к индивидуальному накоплению средств для собственной пенсии. Только проблему это решит лишь для тех, кто станет пенсионером не менее чем за 15 – 20 лет.

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Выплаты нынешним пенсионерам и пенсионерам ближайших двух десятилетий может обеспечить только изменение базы расчета этой пенсии на более стабильную и широкую.

Однако эта мера временная. Радикальным решением являются все же пенсионные накопления. Уже более полутора десятка лет люди организованно экономят себе на пенсию добровольно.

Мировой опыт показывает, что институтом, который лучше всего подходит для долгосрочных накоплений, являются накопительные пенсионные фонды (НПФ). В Украине действуют негосударственные пенсионные фонды, которые не стоит путать с перераспределительным Пенсионным фондом Украины.

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Именно для того, чтобы помочь обычному гражданину понять, с каким НПФ лучше иметь дело, комитет уже несколько лет проводит рейтинг их открытости.

Именно открытость позволяет более четко понять политику НПФ, содержание их решений при управлении пенсионными средствами, а следовательно – сделать вывод о подходах к такому управлению и вообще о его надежности.