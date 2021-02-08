Финансовые сбережения позволяют не только создать благоприятный финансовый климат, но и обеспечивают уверенность в будущем. Экономить деньги можно даже при условиях небольшой зарплаты.

Учеба 24 подобрала 5 полезных советов, которые помогут лучше управлять собственными финансами даже тем, кто привык жить от зарплаты до зарплаты.

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Откладывайте деньги сразу

Создайте отдельный вклад, на который переводите 10% всех своих доходов сразу же после того, как вы их получили. Например, получив 5000 гривен, откладывайте на отдельный счет 500 гривен.

Оптимально завести такой счет, с которого досрочно деньги снять не удастся. Таким образом, под влиянием эмоций вы не потратите накопленные средства на ненужные вещи.

Проанализируйте мелкие расходы

Чтобы научиться экономить деньги, необходимо постоянно анализировать свои расходы. В течение месяца каждый человек тратит средства на мелочи, которые за определенный период забирают большую сумму из бюджета.

Например, во многих украинских семей до сих пор есть стационарные домашние телефоны, которые они используют максимум два раза в месяц, или не используют вообще. Между тем, абонентская плата за год составляет около тысячи гривен.

Казалось бы, это небольшая сумма, однако, эти деньги можно было использовать на другие, действительно необходимые вещи.

Покупайте по списку

Загрузите на смартфон приложение, которое позволяет составлять список покупок. Не ходите в супермаркеты или магазины без написанного перечня необходимых вещей.

Покупайте исключительно запланированные товары, ведь таким образом, вы воздержитесь от лишних расходов. Не ведитесь на провокации собственных эмоций или скидки.



Формируйте список покупок / Фото 24 канал

Ведите домашнюю бухгалтерию

Если вы хотите научиться накапливать деньги, получая маленькую зарплату, ведите домашнюю бухгалтерию. Записывайте все свои расходы и анализируйте их ежемесячно. Вы найдете много вещей, от которых действительно можно отказаться.

Вести финансовую отчетность можно благодаря программе Excel. Также существуют специальные приложения и программы, которые позволяют удобно систематизировать всю информацию.

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Найдите подработку или измените место работы

Бывают ситуации, когда зарплаты не хватает даже на базовые потребности. Накапливать деньги не удается, и тогда стоит пересмотреть возможность изменения рабочего места.

Если то, что вы делаете, приносит вам удовольствие, но недостаточно средств, попробуйте найти дополнительные источники доходов. Даже самые маленькие доходы помогут улучшить финансовый климат.