Каждую среду школьники 5 – 8 классов американского городка Болтон, что в Массачусетсе, перед занятиями встречаются на кружке финансовой грамотности. Ученики посещают уроки и практикуются инвестициям на игровой онлайн-платформе.

Каждый игрок или команда начинают игру с виртуальных 100 000 долларов. Предварительно ученики сами изучают финансовый рынок с помощью интернета и информации, которую они получили на кружке.

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Что известно о платформе The Stock Market Game

The Stock Market Game является онлайн-ресурсом, в котором синхронизировано данные нескольких реальных финансовых бирж. Пользователи сервиса могут потренироваться инвестициям без какого-либо риска потери денег.

В США платформа ведет учет лучших пользователей, анализирует вклады и общую прибыль отдельных игроков, а также ежемесячно составляет рейтинг инвесторов, которые принимали удачные решения относительно вложений и смогли больше всех приумножить свой стартовый капитал.

Успехи школьников

В Болтоне кружок финансовой грамотности ведет бывший библиотекарь Майкл Калигиури. Он помогает школьникам освоить основные принципы функционирования инвестиционных рынков.

Единственной девочкой, которая посещает кружок, является шестиклассница Кэт. В начале ноября 2020 школьница приобрела на платформе 100 акций GameStop по 18,25 доллара. Когда их цена резко повысилась, девочка продала 50 акций по 351,96 доллара за каждую.

Впоследствии цена начала снова снижаться, и чтобы не потерять выгодную возможность, Кэт продала оставшиеся 50 акций по 316,64 доллара за каждую. Общая прибыль девочки составила 31 605,25 доллара.

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Такая выгодная инвестиция принесла Кэт 6 место среди 159 игроков в Болтоне и 45 из 860 в целом Массачусетсе.

Хотя большинство игроков на платформе является школьниками, преподаватели также учатся инвестировать. В школе Болтона кружок постоянно посещают 12 человек, но каждую среду появляются и новые участники. Многие люди после первой неудачи на инвестиционной платформе перестают посещать занятия.

Фондовый рынок – это игра терпения, и здесь необходимо быть устойчивым. Мой кружок не только учит детей финансовой грамоте, но и формирует из них футуристов. Они уже умеют прогнозировать, как сегодняшнее положение вещей может повлиять на мир в будущем,

– отмечает руководитель кружка Майкл Калигиури.

Добавим, что платформа The Stock Market Game является бесплатной для школ нескольких американских штатов. Большинство игроков после тренировок на онлайн-ресурсе начинают заниматься трейдингом на реальных биржах.