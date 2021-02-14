Все родители стараются обеспечить своим детям достойное будущее и хорошее материальное положение. Без финансовой грамотности здесь не обойтись, а начинать развивать этот навык у ребенка стоит еще с детства.

Ввести уроки финансовой грамотности в школах пытаются уже не первый год. Сейчас только 1% всех украинских учеников изучает такой предмет.

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Эксперты уверены, что учить детей правильно обращаться с деньгами надо уже с начальной школы, ведь именно в этом возрасте формируются сценарии финансового поведения.

Где в Украине изучают финансовую грамотность В столичном Финансовом лицее с 8 класса дети разрабатывают бизнес-проекты, планируют бюджет семьи и учатся денежному менеджменту. В Харьковской гимназии №46 старшеклассники изучают кредиты и депозиты, биткоины и электронное мошенничество. В Киевской школе №224 дети уже со 2 класса читают "Финансовую азбуку", учатся экономить и накапливать деньги.

Эффективно обучать детей финансовой грамотности можно благодаря интересным тематическим играм.

Финансовая игра для детей

Распечатайте из интернета изображения муки, сахара, масла, яиц, яблок и шоколада. На каждой картинке укажите стоимость:

шоколад – 3 монетки;

фрукты и масло – по 2 монетки;

все остальное – по 1 монетке.

Также распечатайте шесть условных монеток. Если ребенок еще не умеет читать, то надо распечатать и все ингредиенты для каждого блюда на одном листе бумаги.

Вместительность чернильниц Canon серии MegaTank позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете. МФУ Canon также способны печатать баннеры длиной до 1,2 метра.

Ход игры

Вы пригласили друзей и хотите угостить их.

Для шарлотки надо:

муку;

сахар;

яйца;

яблоки.

Для шоколадного пирога:

шоколад;

масло;

яйца;

муку.

Цель игроков – приготовить пирог. Но есть и запасные варианты.

Три продукта. Из муки, яиц и яблок можно сделать яблочные оладьи, а если вместо яблок шоколад - шоколадные.

Два продукта. Из яиц и сахара – безе. Из яблок и сахара – печеные яблоки. Из масла и шоколада – шоколадный десерт. Яйца и мука – несладкая лепешка.

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Сначала дети изучают рецепты и думают, что они хотят приобрести. Их предупреждают, что магазин скоро завершит работу. Участники по очереди покупают по одному продукту, обменивая монетки на изображение. Ведущий объявляет, что магазин закрыт.

Дети решают, что можно приготовить из купленных продуктов. Больше всего баллов получает тот, кто приготовил блюдо с наибольшим количеством ингредиентов.

На первом месте пироги, на втором – оладьи, а на последнем – остальные блюда. Ребенку стоит заметить, что наихудшим вариантом для угощения является несладкая лепешка.

Цель игры

Такая игра тренирует выбирать правильную стратегию покупателя. Дети учатся, какие продукты надо покупать сначала, чтобы из них можно было хоть что-то приготовить. Шоколад, который дети стремятся купить первым, только потому, что они его любят, оставляет мало возможностей для выигрыша. Кроме этого, шоколадный пирог – это невозможный вариант, ведь на все ингредиенты для него просто не хватит денег.