Как научить учеников любить и учить математику: необычные советы учителям

В Украине усилили роль математики при поступлении, поэтому важно научить детей понимать этот предмет. Эксперт поделился своим опытом, как он пытался заинтересовать своих школьников математикой.

"Школьники не смогут самостоятельно научиться учить математику, в этом им нужна помощь педагога", – считает учитель математики из США Джозеф Манфре. Он поделился лайфхаки, как научить детей заниматься математикой.

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Подготовка и отдых перед контрольной

В начале каждого учебного года учитель не дает ни одного материала ученикам. В то же время он учит их учиться. Это позволяет им быть успешными в математике в течение года и понимать, что делать на занятиях.

Почему педагог решил это сделать? В колледже он получил низкие баллы по математике, хотя считал, что хорошо знает теорию. К сожалению, он сделал много неожиданных и случайных ошибок по невнимательности.

Уже во время преподавания в школе он заметил, что ученики испытывают такие же трудности. Поэтому перед итоговым обучающим испытанием он дает детям день для подготовки и отдыха. Вместо активных занятий подростки занимаются какими-то "ленивыми" делами.

Как лучше настроиться на проверку знаний? По словам профессора Иллинойского университета Рошель Гутьеррес, "математика – глагол". То есть, это не только знание, но и действия.

Мы учимся математике, только когда занимаемся ею на практике. Математика – это не то, что нужно запомнить, здесь нужно понять сам принцип и иметь опыт.

– говорит эксперт.

К тому же ученики должны совершать ошибки и исправлять их. Так они будут внимательны во время итоговой контрольной работы или теста.

Джозеф Манфре говорит классу: «Вы должны ошибаться. Но вы не должны повторять ошибки. В конце концов, именно ошибки позволяют расти, поскольку демонстрируют проблемные места и зону развития.

Как научить детей учить математику

Если учащиеся не могут правильно выполнить задание, придется вернуться в изученном материале и отыскать пробелы. Но ориентироваться следует именно на те задачи, примеры, уравнения, которые подростку легко даются. Это поможет найти то, с чего начать.

Несколько советов от эксперта:

Ученики должны определить, какие шаги они могли пропустить, затем разобрать ошибки и только тогда выполнить аналогичные задания.

"Не важно, как многие задачи решают ученики, если они не получают правильного ответа и не понимают, как это делать. Упражняться надо, но только тогда, когда дети уже не повторяют ошибок или быстро их находят", – добавляет Джозеф Манфре.

Ученики в день подготовки могут обращаться за поддержкой к одноклассникам или учителю. Некоторые дети лучше понимают устное объяснение учителя, чем учебники, а кому-то легче слушать сверстников. Есть и такие ученики, которым следует просто наблюдать за другими.

Ученики должны вести записи. Речь идет не о лекциях учителя, а о заметках. Это может быть расширенное объяснение хода работы в тетради или дополнительных записей для себя. Во время подготовки к экзамену или тесту, кроме практики, будет полезно просмотреть эти заметки.

Если учителя дают ученикам указания, как учиться, дети настраиваются на серьезную работу, которая приводит к успеху. Они осознают связь между всеми учебными ресурсами, задачами и тем, как именно они смогут учиться.