"Школьники не смогут самостоятельно научиться учить математику, в этом им нужна помощь педагога", – считает учитель математики из США Джозеф Манфре. Он поделился лайфхаки, как научить детей заниматься математикой.
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Подготовка и отдых перед контрольной
В начале каждого учебного года учитель не дает ни одного материала ученикам. В то же время он учит их учиться. Это позволяет им быть успешными в математике в течение года и понимать, что делать на занятиях.
Почему педагог решил это сделать? В колледже он получил низкие баллы по математике, хотя считал, что хорошо знает теорию. К сожалению, он сделал много неожиданных и случайных ошибок по невнимательности.
Уже во время преподавания в школе он заметил, что ученики испытывают такие же трудности. Поэтому перед итоговым обучающим испытанием он дает детям день для подготовки и отдыха. Вместо активных занятий подростки занимаются какими-то "ленивыми" делами.
Как лучше настроиться на проверку знаний? По словам профессора Иллинойского университета Рошель Гутьеррес, "математика – глагол". То есть, это не только знание, но и действия.
Мы учимся математике, только когда занимаемся ею на практике. Математика – это не то, что нужно запомнить, здесь нужно понять сам принцип и иметь опыт.
– говорит эксперт.
К тому же ученики должны совершать ошибки и исправлять их. Так они будут внимательны во время итоговой контрольной работы или теста.
Джозеф Манфре говорит классу: «Вы должны ошибаться. Но вы не должны повторять ошибки. В конце концов, именно ошибки позволяют расти, поскольку демонстрируют проблемные места и зону развития.
Как научить детей учить математику
Если учащиеся не могут правильно выполнить задание, придется вернуться в изученном материале и отыскать пробелы. Но ориентироваться следует именно на те задачи, примеры, уравнения, которые подростку легко даются. Это поможет найти то, с чего начать.
Несколько советов от эксперта:
- Ученики должны определить, какие шаги они могли пропустить, затем разобрать ошибки и только тогда выполнить аналогичные задания.
"Не важно, как многие задачи решают ученики, если они не получают правильного ответа и не понимают, как это делать. Упражняться надо, но только тогда, когда дети уже не повторяют ошибок или быстро их находят", – добавляет Джозеф Манфре.
- Ученики в день подготовки могут обращаться за поддержкой к одноклассникам или учителю. Некоторые дети лучше понимают устное объяснение учителя, чем учебники, а кому-то легче слушать сверстников. Есть и такие ученики, которым следует просто наблюдать за другими.
- Ученики должны вести записи. Речь идет не о лекциях учителя, а о заметках. Это может быть расширенное объяснение хода работы в тетради или дополнительных записей для себя. Во время подготовки к экзамену или тесту, кроме практики, будет полезно просмотреть эти заметки.
Если учителя дают ученикам указания, как учиться, дети настраиваются на серьезную работу, которая приводит к успеху. Они осознают связь между всеми учебными ресурсами, задачами и тем, как именно они смогут учиться.