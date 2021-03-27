Как научить учеников критически мыслить: 5 стратегий
Дети ежедневно сталкиваются с огромным количеством информации, но не все могут ее критически воспринимать или переосмысливать. Поэтому учителя должны научить учеников мыслить критически. Как это сделать – читайте в материале.
Источник:"Всеосвіта"
Ниже читайте пять стратегий, которые помогут учащемуся наработать навыки наблюдательности и критического мышления, а также сделают ум школьников проницательным.
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По словам экспертов, критическое мышление позволяет анализировать факты и принимать взвешенные решения при решении любых задач.
Как научить учеников критически мыслить
Покажите, как искать взаимосвязи
Для запоминания и понимания материала недостаточно просто его прочитать, нужно уметь переосмысливать информацию. Еще лучше вместе с учениками вспомнить уже известную вам информацию и связать ее с темой изучения через причинно-следственные связи.
Такой прием приучит школьников задумываться и искать первопричины и взаимосвязи между событиями.
Для этого учитель должен мотивировать учеников искать ответы в дополнительных источниках информации, проводить параллели с другими темами и тому подобное. Пусть дети увидят ваш предмет более масштабно и многогранно.
Задавайте правильные вопросы
Вопросы от учителя могут натолкнуть учеников на соответствующий ход мыслей. Поэтому старайтесь задавать вопросы так, чтобы мотивировать школьников к открытому диалогу и активному обмену идей. Благодаря этому дети научатся формировать мнения и аргументированно доказывать свою позицию.
Как это сделать? Для этого проводите в классе командные соревнования и дискуссии, в процессе которых необходимо решить определенную задачу нестандартно – создавайте условия для того, чтобы ученики могли обсуждать мысли.
Соревнование учеников на уроке / Фото " твой город"
Говорите, что прежде чем озвучить некую мысль, каждый ученик должен проанализировать информацию, критически оценить ее и рационально выделить преимущества и недостатки.
Создайте условия для трансформации знаний в опыт
Практическое применение – это лучший вариант для эффективного обучения. Но в школе часто на практические задания не хватает времени или материальной базы. И все это приводит к поверхностным знаниям учеников.
Но такая теория быстро забывается, потому что школьники не осознают практическую ценность знаний. Поэтому советуем на уроках создавать как можно больше ситуаций для проверки знаний учащихся в реальных жизненных ситуациях.
Поощряйте эксперименты
Школьная программа по точным дисциплинам предусматривает, как правило, один-два варианта, которыми можно воспользоваться для решения задач. Однако, на самом деле их значительно больше.
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Поэтому время от времени практикуйте задачи, в которых ученики должны подумать и предложить другой способ для их решения. И обсуждайте все идеи учеников.
Такой формат обучения позволяет каждому активно включиться в учебный процесс и, критически переосмысливая полученные знания, проявить креативность при решении поставленных задач.
Поощряйте рефлексивное мышление
Современные школьники ежедневно получают множество различной информации, поэтому главная цель – научиться ее фильтровать, различая важные сведения от информационного мусора и фейков.
Особенно обращайте внимание школьников, что они должны осознанно относиться к любой информации.
Также продуцируйте осознанное обучение. Побудите учеников задумываться о том, где полученные знания можно использовать в повседневной жизни и как это связать с уже имеющимся опытом.
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