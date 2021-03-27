Дети ежедневно сталкиваются с огромным количеством информации, но не все могут ее критически воспринимать или переосмысливать. Поэтому учителя должны научить учеников мыслить критически. Как это сделать – читайте в материале.

Ниже читайте пять стратегий, которые помогут учащемуся наработать навыки наблюдательности и критического мышления, а также сделают ум школьников проницательным.

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По словам экспертов, критическое мышление позволяет анализировать факты и принимать взвешенные решения при решении любых задач.

Как научить учеников критически мыслить

Покажите, как искать взаимосвязи

Для запоминания и понимания материала недостаточно просто его прочитать, нужно уметь переосмысливать информацию. Еще лучше вместе с учениками вспомнить уже известную вам информацию и связать ее с темой изучения через причинно-следственные связи.

Такой прием приучит школьников задумываться и искать первопричины и взаимосвязи между событиями.

Для этого учитель должен мотивировать учеников искать ответы в дополнительных источниках информации, проводить параллели с другими темами и тому подобное. Пусть дети увидят ваш предмет более масштабно и многогранно.

Задавайте правильные вопросы

Вопросы от учителя могут натолкнуть учеников на соответствующий ход мыслей. Поэтому старайтесь задавать вопросы так, чтобы мотивировать школьников к открытому диалогу и активному обмену идей. Благодаря этому дети научатся формировать мнения и аргументированно доказывать свою позицию.

Как это сделать? Для этого проводите в классе командные соревнования и дискуссии, в процессе которых необходимо решить определенную задачу нестандартно – создавайте условия для того, чтобы ученики могли обсуждать мысли.



Соревнование учеников на уроке / Фото " твой город"

Говорите, что прежде чем озвучить некую мысль, каждый ученик должен проанализировать информацию, критически оценить ее и рационально выделить преимущества и недостатки.

Создайте условия для трансформации знаний в опыт

Практическое применение – это лучший вариант для эффективного обучения. Но в школе часто на практические задания не хватает времени или материальной базы. И все это приводит к поверхностным знаниям учеников.

Но такая теория быстро забывается, потому что школьники не осознают практическую ценность знаний. Поэтому советуем на уроках создавать как можно больше ситуаций для проверки знаний учащихся в реальных жизненных ситуациях.

Поощряйте эксперименты

Школьная программа по точным дисциплинам предусматривает, как правило, один-два варианта, которыми можно воспользоваться для решения задач. Однако, на самом деле их значительно больше.

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Поэтому время от времени практикуйте задачи, в которых ученики должны подумать и предложить другой способ для их решения. И обсуждайте все идеи учеников.

Такой формат обучения позволяет каждому активно включиться в учебный процесс и, критически переосмысливая полученные знания, проявить креативность при решении поставленных задач.

Поощряйте рефлексивное мышление

Современные школьники ежедневно получают множество различной информации, поэтому главная цель – научиться ее фильтровать, различая важные сведения от информационного мусора и фейков.

Особенно обращайте внимание школьников, что они должны осознанно относиться к любой информации.

Также продуцируйте осознанное обучение. Побудите учеников задумываться о том, где полученные знания можно использовать в повседневной жизни и как это связать с уже имеющимся опытом.