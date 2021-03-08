На успеваемость учеников определенно влияет внутренняя атмосфера в классе. Ведь когда между детьми существуют доброжелательные отношения, когда они сотрудничают и помогают друг другу, это поможет повысить интерес к обучению.

Ниже приведены несколько действенных стратегий, которые будут способствовать положительной взаимозависимости учащихся, формированию умения работать в команде и воспринимать инаковость.

К теме Составили рейтинг лучших школ Украины: кто в лидерах и какая ситуация с образованием

Как научить учеников работать в команде

Мозговой штурм на четверых

Разделите учеников на команды по четыре человека. Каждой группе дайте соответствующее задание по своему предмету.

Объясните, что сначала участники команды должны записать собственные идеи решения, а затем надо озвучить их другим членам команды. Дальше надо все обсудить и найти общее решение.

Главное здесь то, что сначала работа над идеями происходит самостоятельно. А уже потом работает вся команда.



Дети работают в команде / Фото inkluzia

Игра "Вслепую"

Вам понадобится много свободного пространства для этой игры – это может быть столовая, спортзал или пришкольная площадка.

Подготовьте несколько повязок на глаза (примерно для половины участников игры). Продумайте, что можно использовать для создания препятствий, которые будут возникать на пути детей. Расставьте их (мебель, коробки и тому подобное) до начала игры.

Разделите участников на пары, где будет ребенок в повязке и без. Видящий должен направлять напарника на пути к финишу. Для этого он дает четкие устные инструкции, чтобы партнер мог пройти путь, не прикоснувшись к предметам.

Когда каждая команда достигнет финиша, напарники меняются ролями и возвращаются к началу. Эта игра научит умению коммуницировать и прислушиваться к чужим советам.

Задача в группе

Объедините класс в команды. Каждой дайте одинаковое условие задачи, общий лист бумаги и подручные материалы. На выполнение отводится определенное время.

Учитель должен распределить роли между участниками группы: кто-то зачитает условие, кто-то запишет решение, будет следить за временем, отвечать за материалы и тому подобное. Над решением все должны работать одновременно.

Читайте также Безопасность и всестороннее развитие школьников: назвали главные критерии качественного образования в школе

После завершения отведенного времени представители каждой группы по очереди презентуют задачу, рассказывают о способе, который команда выбрала для ее решения.

"Что изменилось в моем однокласснике?"

Попросите детей встать в две шеренги – друг напротив друга. Дайте ученикам 30 секунд, чтобы запомнить одежду, обувь и прически друг друга.

Затем попросите детей в одной шеренге отвернуться или закрыть глаза. Ученики из другой шеренги должны в это время изменить две вещи в своем внешнем виде. Можно, например, поменяться ботинками, иначе повязать шарф, надеть очки и тому подобное.

После этого дети должны назвать изменения, произошедшие с их одноклассниками напротив. Благодаря игровой форме и непринужденной атмосфере ученики могут пошутить и сдружиться.

"Угадай меня по написанному"

Раздайте ученикам карточки или бумажки, где каждый напишет коротенькие ответы на несколько вопросов. Например: "Из еды я больше всего люблю...", "В свободное время я...", "Моя любимая музыка/книга...", "Летом я..." и тому подобное.

Соберите карточки и перемешайте их на столе. Пусть каждый возьмет себе одну. Задача ребенка: отгадать, кому принадлежит карточка. И объяснить, почему именно он так считает.