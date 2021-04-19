Сформировать бюджет и придерживаться плана – то, что нужно уметь каждому. Большую роль в финансовом воспитании детей играют прежде всего родители.
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Карманные деньги
Карманные деньги – это первый бюджет ребенка. Родители часто делают огромную ошибку, предоставляя детям неограниченные ресурсы.
Хотя для детей никогда ничего не жалко, приучите своего ребенка к фиксированным суммам. Чем меньше малыш, тем меньше должна быть сумма карманных денег.
Старайтесь не удовлетворять все прихоти малышей, а мотивируйте их экономить. Приучите ребенка считать его доходы и расходы. Объясните, что сейчас вы являетесь его финансовым опекуном, однако в будущем зарабатывать и управлять деньгами ребенку придется самостоятельно.
Потребности и желания
Разделите границы потребностей от желаний. Ребенок должен понимать, что деньги созданы не только для покупки игрушек.
Деньги являются инструментом для комфортной жизни, и их нужно использовать в первую очередь для обеспечения базовых потребностей, а уже потом – для наслаждения и удовольствия.
Мотивация зарабатывать
Ребенок должен осознавать, сколько работы нужно сделать, чтобы получить определенную сумму.
Мотивируйте ребенка стать участником формирования семейного бюджета. Обсуждайте с ним будущие покупки и дайте возможность высказать свою точку зрения.
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Денежные вознаграждения
Платить детям за выполнение домашних обязанностей или хорошие оценки – дело каждой отдельной семьи.
Множество экспертов настаивают, что делать это необходимо, ведь так ребенок сможет лучше понять круговорот денег.
Однако другие уверены, что это может привести к обесцениванию необходимости развиваться не ради денег, а также сформирует мнение, что хорошие оценки – единственный показатель успешности.
Собственные навыки
Перед тем, как приучать ребенка быть финансово грамотным, определите уровень собственных навыков. Честно ответьте на следующие вопросы:
- Возникают ли у вас проблемы с планированием собственных финансов?
- Делаете ли вы импульсивные покупки?
- Насколько эффективно вы экономите деньги?