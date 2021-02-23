Малыши производят удивительные идеи. Наушники, фруктовое мороженое, батут – все это изобрели дети! Поэтому поддерживайте в своих детях предприимчивость с детства.

Редакция Образование 24 вместе с Canon подготовили полезные советы родителям, как развить в ребенке деловую предприимчивость и научить его вести пусть и небольшой, но собственный бизнес.

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Даже если ребенок не мечтает стать бизнесменом, поощряя его к предпринимательскому мышлению, вы сформируете у него необходимые жизненные навыки и поможете усвоить важные финансовые уроки. Обучение на собственных неудачах развивает в детях настойчивость и критическое мышление.

Советы, как сформировать у ребенка навыки предпринимателя

Побуждайте ребенка к творчеству

Дети – очень творческие. Они не ограничены негативным опытом и поэтому не боятся ошибиться. Поэтому, если у вашего ребенка возникла замечательная бизнес-идея – не отмахивайтесь от нее, а, наоборот, помогите ее воплотить.

Мозговой штурм

Ребенок хочет самостоятельно зарабатывать деньги? Прекрасно! А как он планирует это делать? Здесь понадобится мозговой штурм. Выясните, что любит делать ваш малыш, – может, с этого действительно получится сделать бизнес?

Составьте бизнес-план и распечатайте, чтобы всегда был под рукой. Советуем выбрать выносливое устройство, ведь планов у детей – множество!

Надежный вариант – Canon серии MegaTank. Принтеры этой серии обеспечивают отличную четкость документов с безупречной цветопередачей.



Используйте принтер Canon серии MegaTank / Фото 24 канала

Важно! Одного только резервуара для черной краски хватит, чтобы напечатать не менее 8 тысяч страниц. Касательно цветных чернил, то одна заправка обеспечивает печать около 7 тысяч копий со средней степенью заливки.

Покупайте только самое необходимое

Если малыш просит дорогую игрушку – предложите ему разделить расходы. Договоритесь, сколько денег дадите на покупку вы и сколько он заработает самостоятельно.

Пусть ребенок сам решает проблемы

Родители часто пытаются везде "подстелить соломки" своему ребенку и этим очень вредят его развитию. Не зная, как это – самостоятельно принимать решения, ребенок при одном только намеке на проблему теряется и впадает в отчаяние.

Детское же предпринимательство требует инициативности и готовности к самостоятельным начинаниям – и ответственности за них. А научиться этому можно только через опыт. Поэтому дайте ребенку возможность сталкиваться с проблемами, искать пути выхода из них и в конце концов принимать взвешенные решения.

Научите ребенка правильно аргументировать свое "хочу"

Иногда малыш стремится получить какую-то вещь, ссылаясь на то, что ее уже имеют его друзья. Убедительных аргументов для осуществления желания не раздается.

Научите ребенка "продавать" свои идеи, обосновывая, какую выгоду получите вы, сделав то, что он просит. Умение договариваться понадобится ему всю последующую жизнь, и не только в бизнесе.

Вкладывайте деньги в детские идеи и стартапы

Научиться вести бизнес можно только постоянно практикуя. Поэтому, если ребенок пришел к вам с какой-то идеей заработка, не пожалейте на этот стартап ни времени, ни средств.

В случае успеха получите прибыль, поражение же даст ребенку ценный опыт. Но главное – он будет знать: его поддерживают!

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Играйте с ребенком в бизнес-ориентированные игры

Настольные игры эксперты считают одним из лучших способов объяснить ребенку принцип ведения бизнеса. Например, "Монополия" учит основам инвестирования в недвижимость.

Отвлекайте детей от компьютерных стрелялок и гоночных симуляторов, чтобы они не пытались повторить киберопыт в реальной жизни. Пусть играют в Minecraft или SimSity.

Найдите наставника

Дети не всегда прислушиваются к родительским советам. Не обижайтесь на это. Лучше найдите авторитетных помощников, которые будут давать вашему маленькому предпринимателю разумные советы. Таким консультантом может стать местный бизнесмен, друг семьи или специалист в отрасли, которая интересует ребенка.

Исследуйте рынок

Считаете, что детскую идею можно превратить в бизнес? Тогда, прежде чем начать ее воплощать, изучите рынок. Выясните, какие услуги и товары в вашей местности актуальны, и оцените конкурентов.

Составьте бизнес-модель и, если речь идет о товаре, подсчитайте, сколько будет стоить его изготовление.

Курсы в Украине, где учат детей вести бизнес

Школы финансовой грамотности очень популярны среди родителей, ведь каждая из них обещает открыть в ребенке бизнес-гения.

Сейчас в Украине карантин, но большинство частных школ дают онлайн-уроки. Поэтому советуем приобрести ребенку недорогой набор для видеосвязи Canon EOS M50 Web Kit.



Настройте для ребенка камеру Canon EOS M50 Web Kit / Фото 24 канала

В набор EOS M50 Web Kit входят:

качественная камера,

стереомикрофон,

объектив,

удобный штатив,

карта памяти,

программное обеспечение,

зарядное устройство.

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Мы подыскали проверенные бизнес-школы, которые помогут вашему ребенку поверить в свои силы и обогатят его жизнь яркими впечатлениями и свежими идеями.

Capital Union School

Своим ученикам Capital Union School стремится дать знания в соответствии с потребностями завтрашнего рынка. Детям с самого детства закладывают основы бизнес-мышления, развивают у них понимание, как использовать знания для заработка.

Школа разработала бизнес-программу KidsMarketing, которая демонстрирует детям преимущества и недостатки жизни наемного работника, эффективного бизнесмена и финансово независимого инвестора.

Абетка грошей

Цель школы "Абетка грошей" – помочь родителям сформировать у детей полную картину мира финансов, научить их правильно распоряжаться деньгами и подготовить к самостоятельной, взрослой жизни.

Занятия проходят в форме тренингов с применением трендовых интерактивных и ивент-технологий. Практика предусматривает различные интерактивы:

викторины,

кейсы,

проектные игры,

финансовые игры.

Курс финансовой грамотности рассчитан на учащихся в возрасте от 6 до 15 лет. Материал дается поэтапно – от азов до профессионального уровня.

MBA Kids

MBA Kids – это школа предпринимательства и лидерства для детей и подростков. Более 5 лет она помогает своим ученикам чувствовать себя в бизнесе комфортно, определиться с будущей профессией и найти свое место в команде.

Коллектив проекта MBA Kids насчитывает более 20 специалистов. Программы обучения базируются на передовых методиках и охватывают новейшие направления.

Специалисты в области управления финансами, банкинга, рынка знакомят учеников с миром денег, объясняют, как они работают, и обучают как применять эти знания на практике – в реальной жизни.

Как выбрать идеальную школу? Советуем оценивать школы по следующим критериям:

Преподаватели. Обратите внимание на дипломы и сертификаты учителей школы.

Обратите внимание на дипломы и сертификаты учителей школы. Учебный план. Программы школы должны учесть возрастные особенности детей. Интерактивная форма обучения, интересные практикумы, чередование командных и индивидуальных заданий, мастер-классы с известными предпринимателями и бизнес-тренерами – это показатели прогрессивного заведения.

Программы школы должны учесть возрастные особенности детей. Интерактивная форма обучения, интересные практикумы, чередование командных и индивидуальных заданий, мастер-классы с известными предпринимателями и бизнес-тренерами – это показатели прогрессивного заведения. Отзывы. Лучшая рекомендация для школы – отзывы учеников и их родителей.

Лучшая рекомендация для школы – отзывы учеников и их родителей. Условия и общая атмосфера. Современные школы понимают, что пространство играет в обучении важную роль, и обустраивают уютные и яркие классы.

Современные школы понимают, что пространство играет в обучении важную роль, и обустраивают уютные и яркие классы. Желание ребенка. Проанализируйте информацию вместе с ребенком. И, конечно же, учтите его мнение о том, в какой именно бизнес-школе ему хотелось бы учиться.

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