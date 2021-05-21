Как научить ребенка финансовой ответственности: советы для родителей

Финансовое образование до сих пор нельзя получить в школе, поэтому очень важно, чтобы взрослые учили своих детей управлять деньгами дома. Это поможет малышам в будущем достичь успеха, а также укрепит их чувство ответственности и повысит их самооценку.

Эксперты настаивают, что приучать ребенка к финансовой ответственности надо еще с малых лет. Есть 4 основных метода, которые помогут родителям в этом важном деле.

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Создайте дневник денег

Бюджетирование является ключом к финансовому здоровью и успеху. Пусть подростки записывают все свои текущие расходы, такие как школьные принадлежности или развлечения, а также вносят в бюджет доходы.

Выполнение этого упражнения может удивить многих подростков, ведь они увидят, что мелкие расходы имеют свойство быстро складываться, забирая большую часть из их сбережений.

Откройте отдельный счет для финансовых накоплений

Экономия денег помогает достигать больших финансовых целей в будущем. Научите детей откладывать небольшую сумму денег на отдельный счет. Это поможет им установить долгосрочные планы и впоследствии самостоятельно приобрести, например, новую игровую приставку.

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Кредитные карты и банковские счета

Обучение подростков особенностям кредитования является критически важным в современном мире. Кредитные средства могут вводить в заблуждение, и казаться подросткам свободными и безлимитными деньгами. Объясните ребенку, как работает кредит и расскажите о важности погашения ежемесячных взносов за пользование такой услугой.

Рассрочка и ипотека

Расскажите ребенку о таких финансовых инструментах, как рассрочка платежей и ипотека. Это поможет понять подростку, какие возможности и условия приобретения недвижимости или автомобиля будут для него доступными в будущем. Не забудьте рассказать о процентах, ежемесячных платежах и процедуре их выплат.