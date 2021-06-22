Научить ребенка финансовой грамоты: справочник по возрастным категориям для родителей

Хорошее финансовое образование является неотделимым аспектом подготовки ребенка к самостоятельной взрослой жизни. Пока предмет финансовой грамоты только внедряют в школах, ответственность за умение малышей управлять деньгами лежит на родителях.

Обычный поход в магазин, финансовое учреждение или к банкомату может стать прекрасной возможностью начать разговор о деньгах. Учеба 24 при поддержке партнера Canon подобрала несколько простых и интересных методов познакомить ребенка с миром финансов в зависимости от возрастной категории.

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На самом деле, тема финансов вообще не является сложной и может быть понятной даже самым маленьким. Главное в процессе обучения – превратить обычные активности в интересный опыт. Финансовые концепции малышам лучше объяснять путем их интеграции в обычные игры.

От 2 до 3 лет

Малыши в возрасте от 2 до 3 лет любят играть блестящими монетками – именно они могут стать первым инструментом для обучения.

Исследования показывают, что между 10, 50 копейками и золотой гривной дети чаще всего выбирают последнюю – все потому, что она является крупнейшей по размеру.

Маленькие дети любят играться деньгами / Фото interbuh.com.ua

Однако конкретной цены монетки маленькие дети, конечно же, не понимают. Поэтому стоит в виде игры научить их идентифицировать деньги – изучать цвета, формы и размеры денежных единиц.

Малыш может попробовать проглотить монетки, поэтому позволять играть с деньгами стоит. Безопаснее будет распечатать фейковые "игровые" деньги на бумаге. Сделать это советуем с помощью принтеров, которые просты в использовании и обслуживании.

Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) устройств легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи. Удобные флаконы с чернилами со специальными отверстиями позволяют без лишних усилий позаботиться об их наполнении.

Принтеры развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

От 4 до 5 лет

Прежде чем отправиться в супермаркет, попросите дошкольника вырезать купоны. В магазине дайте ребенку задание следить за продуктами – это поможет ему почувствовать, что он является частью процесса, имеет определенную ответственность и впоследствии выстроит понимание экономии средств.

С малышами в таком возрасте стоит играть в воображаемый ресторан. Детям нравится изучать правила сервировки стола, приносить придуманные блюда и учиться манер поведения за столом, иногда даже бутафорски.

Вместе с тем в конце игры необходимо напоминать об оплате счета и чаевых. Таким образом появится понимание того, что множество вещей и услуг продаются и покупаются за деньги.

Напоминайте об оплате счета и чаевых / Фото Unsplash

От 6 до 8 лет

В школьном возрасте к финансовому образованию следует отнестись уже более серьезно. Важно привлекать ребенка к решению конкретных финансовых вопросов, отправлять самостоятельно в магазин, и даже открывать ему личные накопительные счета.

Поход в банк должен стать образовательной событием – ребенок должен наблюдать и понимать, почему родители обратились в финансовое учреждение, какие денежные и другие операции они там проводят.

Даже снятие наличных в банкомате может стать интересным образовательным приключением / Фото Unsplash

От 9 до 12 лет

Ученики средних классов должны учиться сравнивать покупки. В супермаркете обратите внимание на цены товаров, и дайте задание ребенку найти самое дешевое предложение в своей категории.

Обсудите потенциальное качество товара и попробуйте сделать вывод, что не всегда самое дорогое – это лучшее, а самое дешевое – худшее.

Также важным в такой возрастной категории есть понимание, что скидки – не обязательно замечательное предложение, а прежде всего маркетинговый ход. Во взрослой жизни это поможет удержаться от импульсивных и эмоциональных покупок.

Как удержаться от эмоциональных покупок / Фото Unsplash

От 13 до 15 лет

В подростковом возрасте уже не рано поговорить и об инвестициях. Попробуйте вместе с ребенком изучать фондовый рынок, понятия акций и облигаций, депозитов и IPO.

Заинтересуйте тинейджеров новостями в области финансов, обсуждайте колебания на рынках и факторы, которые на это влияют.

Обязательным является привлечение ребенка к формированию личного и семейного бюджета, определение потребностей и желаний семьи, будущих финансовых перспектив.

В 13 лет самое время учиться инвестировать / Фото Pexels

От 16 лет

В 16 лет ребенок находится на финальном этапе выхода во взрослую жизнь. В этом возрасте подросток должен получить финансовую свободу, и одновременно почувствовать ответственность. Не лишним будет устроиться на свою первую работу, познакомиться с рынком труда и получить первые собственные деньги.

Необходимо проверить, насколько удачно подросток может самостоятельно спланировать доходы и расходы, как хорошо понимает доступные ему финансовые инструменты, умеет ли эффективно их использовать.

В 16 лет полезно найти свою первую работу / Фото Pexels

Важно, чтобы обучение в семейном кругу выработало у ребенка здоровое финансовое поведение. Только тогда подросток будет полностью готовым отправиться в путешествие взрослой жизнью.

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