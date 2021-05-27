Научить ребенка финансам в домашних условиях: 3 простые игры

Сегодня родители являются основным источником финансовых знаний для своих детей. Научить малышей обращаться с деньгами довольно сложно, если не учесть в процесс развлекательные элементы.

Подход к образовательному процессу должен зависеть от возраста ребенка – чем старше малыш, тем в более сложные игры стоит с ним играть. Однако нельзя забывать, что в денежных вопросах будущая успешность ребенка напрямую зависит от финансового поведения его родителей, а уже потом от всех других аспектов.

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1. Цена денег

Для начала необходимо научить ребенка различать валюты и эквиваленты денег. Во время объяснения использовать настоящие купюры не стоит.

Напечатать "игровые деньги" можно с помощью принтеров. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

Самое важное в игре – научить ребенка отнимать и добавлять деньги, отличать копейки от бумажных купюр, а также объяснить цену каждого вида и эквивалента.

2. Первая работа

Хотя дети довольно часто получают деньги в подарок, очень важно им объяснить, что для того, чтобы их заработать, необходимо работать. Один из способов это сделать – доверить ребенку его первую работу.

Например, если один из родителей работает из дома, можно "нанять" своего малыша на должность ассистента. Пусть ребенок выполняет мелкие задачи, такие как заточка карандашей или вложение листов бумаги для печати в принтер.

Составьте с ребенком "контракт", в котором будет прописана сумма зарплаты за выполнение тех или иных обязанностей.

Первая работа ребенка / Фото Depositphotos

3. Супермаркет

Когда ребенок понял цену денег и то, как они зарабатываются, – пора научить его тратить средства. Игра в супермаркет является любимой среди самых маленьких детей, ведь они всегда с восторгом наблюдают, как родители покупают что-то в настоящих магазинах.

Игра в супермаркет / Фото Melbourne Child Psychology

Выньте из холодильника несколько настоящих продуктов и разложите их на столе, как на прилавке. На каждый товар наклейте ценники.

Используйте свои игровые монеты и купюры, чтобы ребенок понял такие термины, как покупательная способность, оплата, сбережения и сравнение товаров.