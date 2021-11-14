Как научить детей противостоять насмешкам и оскорблениям в школе: полезные советы психолога

Дети часто становятся объектами насмешек или обид для других детей в школе. Чаще это встречается с теми, кто хоть чем-то отличается от окружения – наличием очков, брекетов, весом и т.д. Как научить ребенка реагировать и противостоять издевательствам – читайте советы психолога в статье.

Психолог Наталья Сидоренок говорит, что если ребенок реагирует на издевку слишком болезненно и тяжело переживает, то это еще больше будоражит детей, и они начинают намеренно доводить малышей до слез и истерик.

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Поэтому, по ее словам, ребенка нужно научить правильно реагировать на оскорбления и насмешки.

Так, для начала нужно понять, насколько серьезна ситуация. Если насмешки сопровождаются угрозами, пинками, подножками, да еще и идут от старших детей, то это уже настоящий буллинг и нужно немедленно сообщить об этом директору школы.

А если это просто издевательства, которые не несут реальной угрозы ребенку, а только огорчают и злят его, то можно использовать действенные методики поведения, которые помогут ребенку постоять за себя.

Как научить ребенка противостоять насмешкам в школе

Не подавать знаков, что его это обижает

Первое, что нужно посоветовать ребенку, – не показывать, как ему досадно и как он страдает от насмешки. Разумеется, это нелегко, но этому важно научиться.

Например, услышав очередную насмешку, ребенок может делать глубокий вздох, который поможет овладеть своими эмоциями или сосчитать до десяти. Такие тренировки нужно практиковать дома, когда ребенок спокоен.

Школьник должен запомнить, что если он не будет подавать знаков, что насмешки его задевают, то обидчикам будет неинтересно его дразнить в дальнейшем, и со временем они отстанут.

Не опускать голову

Также очень важно, чтобы ребенок не выглядел подавленным и испуганным. Скажите, что нельзя опускать голову и прятаться от обидчиков, потому что именно таких детей больше всех обижают. Напротив – надо поднять голову, выпрямить плечи и приобрести независимый вид, который говорит: "я тебя не боюсь".

Так, дома можно отработать взгляд и выражение лица, которое должно обуздать насмешников. Помогите ребенку вообразить себя таким же супергероем, которого не задевают насмешки и обиды. Объясните: сильный человек умеет владеть своими эмоциями и никого не боится.

Жесткое высказывание

Для начала можно просто игнорировать задиру. Пусть ребенок делает вид, что он просто не слышит и не видит его. Если это не помогает, то в ответ на насмешку можно просто пожать плечами, мол, не понимаю, о чем идет речь, и сразу уйти.

Или можно добавить: "Доставай кого-то другого" или "Мне это не интересно". Нужно уметь резко ответить на хамство или насмешку. Это не всегда помогает, однако окружающие поймут, что этого ребенка не так просто обидеть.

Если же ребенок слышит, как его обсуждают за спиной, ему нужно оглянуться и уверенно спросить: "Ты что-то хотел мне сказать?" А если обидные слова высказаны громко и за всех, то можно уточнить: "Что ты сказал?" Обычно задира не решается еще раз повторить,

– говорит психолог.

А если дразнят из-за очков, например, то можно сказать: "Да, я ношу очки и что в этом такого?". То есть родители с ребенком должны продумать общую стратегию общения с обидчиком и планомерно бороться с этим.

Смех обезоруживает

Один из эффективных способов противостоять наглецу – это смех. Он обезоруживает и сбивает с толку. Ведь обычно обидчик ожидает от ребенка слез, а он смеется. Если все воспринимать с юмором и превращать в шутку, это всегда хорошо работает.

Поэтому ребенку следует попробовать на обидные слова реагировать хотя бы легкой улыбкой и пожиманием плеч. Мол, что ты говоришь? Или, глядя в глаза обидчику, улыбнуться и спросить: "Ну что еще интересного ты расскажешь?"

Что могут сделать родители?

Родителям нужно не только помочь ребенку справиться с обидчиком, но и повысить его самооценку. Хвалить его, больше говорить об успехах и достижениях. Помочь познакомиться с хорошими доброжелательными детьми, чтобы ребенок не был одиноким.

А еще помочь справиться с теми недостатками, из-за которых ребенку приходится выслушивать неприятные слова:

Если у ребенка есть лишние килограммы, начните всей семьей правильно питаться.

Если ребенок страдает от того, что на лице появились акне или сыпь, сходите к дерматологу, купите необходимую косметику и помогите справиться с проблемой.

Если ребенок слабее всех мальчиков в классе, запишите его в спортивную секцию, вместе бегайте и качайте пресс. Это сближает детей и родителей, добавляет детям силы и веры в себя.

Если есть угроза жизни и здоровью

Ребенок может попытаться справиться с насмешниками и завоевать авторитет в классе самостоятельно с помощью приведенных моделей поведения только в тех ситуациях, которые не представляют угрозы его жизни и здоровью.

Но если сына или дочь постоянно преследуют старшие дети, цинично насмехаются, заманивают в закрытые помещения, пытаются у него отобрать вещи, угрожают и тому подобное, ему нужно немедленно обратиться за помощью к взрослым.

Объясните, что нельзя терпеть постоянные угрозы и оскорбления. Кроме того, родителям не стоит самим выяснять отношения с родителями обидчика, поскольку они всегда будут защищать своего ребенка, даже если он действительно виноват. Лучшее решение – обратиться к дирекции школы и совместно решать эту проблему.