Во всем мире активно обсуждают необходимость введения уроков финансовой грамотности в школах. Различные статистики показывают, что большинство школьников и студентов не умеют распоряжаться своими деньгами и испытывают трудности из-за дефицита необходимых знаний.

Эксперты уверяют, что детей следует учить управлять финансами еще в дошкольном возрасте. Учеба 24 при поддержке партнера Canon собрала самые эффективные советы для родителей, которые помогут научить детей финансовой грамотности и подготовить их к самостоятельной жизни.

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Что такое деньги и для чего они нужны

Умение распоряжаться финансами является привычкой, для формирования которой необходимо время. Исследование американского издания Bankrate показывает, что 46% взрослых в США не имеют никаких сбережений даже на случай непредвиденных обстоятельств.

Для изменения ситуации в будущем эксперты советуют родителям использовать несколько простых методов в процессе воспитания детей.

#1 Обсуждайте желания и потребности

Первым шагом в обучении детей финансовой грамотности является разграничение между желаниями и потребностями. Объясните, что потребности являются базовыми: пища, убежище и одежда, а желаимое – только второстепенными.

Вы можете использовать семейный бюджет в качестве примера расходов на необходимое и желаемое.

#2 Дайте возможность зарабатывать собственные деньги

Если вы хотите научить детей накапливать средства, финансово вознаграждайте их за выполнение домашних обязанностей и других заданий. Это позволит детям понять цену денег благодаря собственным усилиям.



Пускай дети зарабатывают свои деньги / Фото Getty

#3 Задайте цели для финансовых сбережений

Для ребенка экономить средства без понятной на то цели может показаться бессмысленным занятием. Помочь определить цель сбережений означает научить ребенка считать деньги.

Например, если ребенок желает купить игрушку за 200 гривен, получая 50 гривен в неделю, помогите ему определить, когда эту игрушку можно будет приобрести.

#4 Определите, где держать накопленные деньги

Когда ребенок понял цель сбережений, ему необходимо где-то хранить свои средства. Для самых маленьких это может быть обычная копилка, а для подростков можно открыть отдельный счет в банке.



Где детям сберегать собственные деньги / Фото Getty

Таким образом, они смогут наглядно наблюдать, как происходит финансовый прогресс

#5 Пускай ребенок записывает свои расходы

Научиться экономить можно благодаря контролю своих расходов. Если ребенок покупает из своих сбережений какие-то безделушки, ему стоит записывать и считать все расходы.

Мотивируйте ребенка задуматься, насколько быстрее он мог бы получить что-то более стоящее, если бы не покупал конфет.

Научить управлять деньгами с помощью интересных игр

Самым эффективным методом обучения ребенка финансовой грамотности является развитие навыков через игру. В интернете можно найти множество настольных игр, которые можно распечатать в домашних условиях.

Самой популярной игрой остается "Монополия". Развить навыки финансовой грамотности, а заодно и начать учить английский можно бесплатно, загрузив и распечатав игру за ссылкой.

Для печати советуем использовать принтеры Canon серии MegaTank, которые имеют встроенные чернильницы с большой вместительностью. Распечатанные игры будут яркими и без лишних полей, будут иметь сглаженный и естественный вид.



Принтер от компании Canon / Фото 24 канал

Онлайн-игры для развития финансовой грамотности детей

Современные дети уже с малого возраста умеют пользоваться передовыми технологиями. Соединить игровой процесс с пользой можно благодаря таким учебным приложениям: