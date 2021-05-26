Мероприятие состоится 9 июня в онлайн-режиме. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
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О чем расскажут на вебинаре
Спикерами станут финансовые эксперты компании-партнера. На вебинаре они обсудят следующие темы:
- Почему важно учить детей "отношениям с деньгами"?
- Отношение к детскому труду – когда "просто так", а когда за деньги?
- Родительское внимание и любовь за деньги: чего нужно избегать?
- Правила карманных денег.
- Наиболее распространенные ошибки родителей и детей при финансовом планировании.
- Правила обращения с деньгами и лайфхаки.