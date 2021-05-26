Мероприятие состоится 9 июня в онлайн-режиме. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

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О чем расскажут на вебинаре

Спикерами станут финансовые эксперты компании-партнера. На вебинаре они обсудят следующие темы:

  • Почему важно учить детей "отношениям с деньгами"?
  • Отношение к детскому труду – когда "просто так", а когда за деньги?
  • Родительское внимание и любовь за деньги: чего нужно избегать?
  • Правила карманных денег.
  • Наиболее распространенные ошибки родителей и детей при финансовом планировании.
  • Правила обращения с деньгами и лайфхаки.

Что известно об организаторе Code Club Украина

Code Club Україна – это всеукраинская сеть бесплатных клубов кодирования для детей и подростков 8 – 17 лет. Проект уже охватил 18 регионов, привлек к сотрудничеству 1 650 менторов, обучение прошли почти 30 тысяч детей. Инициативу поддерживает Министерство образования и науки Украины и отечественные IT-компании.