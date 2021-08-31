Накануне начала учебного года, журналисты 24 канала решили поностальгировать по школе вместе с украинцами. Прохожие с улиц украинских городов вспомнили интересные истории со школьных времен.
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Корреспонденты опросили людей из Львова, Киева, Чернигова, Кропивницкого и Винницы. Истории украинцев оказались очень эмоциональными – в основном забавными, иногда серьезными.
Украинцы вспомнили о своем обучении в школе
Парень из Чернигова тепло отзывается о своей учительнице по зарубежной литературе. Педагог любила поэзию и часто плакала, когда читала стихи. Эти эмоции волновали и школьников.
Другой житель Чернигова рассказал о небольшом хулиганстве, когда его одноклассник случайно вылил из окна грязную воду на проходившую мимо девушку. Мужчина признался, что ему до сих пор стыдно, хоть это сделал и не он.
Киевлянин похвастался спортивными победами. По его словам, школьная команда разгромила соперников в баскетболе со счетом 99:0.
Львовянин вспомнил, что его одноклассники иногда просили выйти к доске и что-то рассказать. Мужчина немного заикается, поэтому его "выступление" могло затянуться на целый урок.
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Подобные выходки бывали и в школе Кропивницкого. Как пояснил местный житель, как-то ученики намазали доску салом, чтобы по ней нельзя было писать мелом.
Жительница Чернигова призналась, что самым приятным моментом в школе для нее было получить новые книги и одежду, и чтобы мама сделала красивую прическу.
Винничанка подчеркнула, что ее школа научила отвечать за свои поступки, в частности за то, как учишься. Кое-кто из опрашиваемых отметил так называемые мягкие скилы, то есть умение общаться с людьми, а также выживать.
Воспоминания украинцев о школьных временах: смотрите видео 24 канала
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