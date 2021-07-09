Сдержанный макияж, запрещены шорты и мини-юбки: в НАУ приняли дресс-код для студентов

В Национальном авиационном университете ввели дресс-код для студентов, приняв правила об их внешнем виде. Поэтому теперь в вуз запрещено приходить в шортах, топах, мини-юбках и одежде с "неформальной символикой и атрибутикой".

Это приложение к распоряжению ректора НАУ Максима Луцкого "памятка о внешнем опрятном виде студентов Национального авиационного университета", в котором конкретизируется, как должны одеваться студенты.

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Этим документом руководитель национального вуза решил "повысить репутацию учреждения высокой культуры". В дресс-коде, подписанном 5 июля 2021 года, содержится 11 запретов для студентов и работников НАУ.

Дресс-код для студентов НАУ

В частности, в распоряжении есть интересный пункт о том, что "одежда должна соответствовать росту, выражать уважение хозяина к самому себе и обществу".

Также в вузе студентам запрещено носить:

шорты и мини-юбки (ее длина не должна превышать 10 см от колена),

декольте, яркие рубашки и топы,

купальники и халаты,

одежда с неформальной символикой и атрибутикой,

также у студенток и преподавательниц должен быть сдержанный макияж.

Как реагируют в сети

Пользователи соцсети отреагировали на такие правила о внешнем виде критическими замечаниями и сарказмом. Некоторым людям это напомнило советский союз, а другие отмечают, что определенные пункты очень странные.

Комментарии пользователей Фейсбука:

"Что плохого в неформальной атрибутике и ярких рубашках? На фоне депрессивно серых и зеленых, как яд, стен преподавателю было бы приятно видеть ярких студентов, а студентам – яркого преподавателя".

"Боже, как за * * ал этот "совок". Вот людям неймется "построить" студентов рядами.

"Длину юбки, не превышающую 10 см от колена можно трактовать как вверх, так и вниз. Поэтому, тогда этот пункт позволяет носить мини-юбки длиной хоть 5 см".

"То есть мужчинам можно ярко краситься, а женщинам нет? Ох, этот сексизм..."

"А как определить уровень яркости рубашки? Есть какие-то приборы для измерения и стандарт яркости?"

"Что значит классическая одежда? Классические фрак и вечернее платье, классические кожаные брюки и косуха, классические хиповские платья и широкие брюки, что там еще из классики?"

К слову, в украинских школах также давно присутствует проблема, когда учеников заставляют обязательно носить школьную форму. В то же время образовательный омбудсмен уверяет, что такие требования нарушают права детей.