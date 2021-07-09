Это приложение к распоряжению ректора НАУ Максима Луцкого "памятка о внешнем опрятном виде студентов Национального авиационного университета", в котором конкретизируется, как должны одеваться студенты.
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Этим документом руководитель национального вуза решил "повысить репутацию учреждения высокой культуры". В дресс-коде, подписанном 5 июля 2021 года, содержится 11 запретов для студентов и работников НАУ.
Дресс-код для студентов НАУ
В частности, в распоряжении есть интересный пункт о том, что "одежда должна соответствовать росту, выражать уважение хозяина к самому себе и обществу".
Также в вузе студентам запрещено носить:
- шорты и мини-юбки (ее длина не должна превышать 10 см от колена),
- декольте, яркие рубашки и топы,
- купальники и халаты,
- одежда с неформальной символикой и атрибутикой,
- также у студенток и преподавательниц должен быть сдержанный макияж.
Как реагируют в сети
Пользователи соцсети отреагировали на такие правила о внешнем виде критическими замечаниями и сарказмом. Некоторым людям это напомнило советский союз, а другие отмечают, что определенные пункты очень странные.
Комментарии пользователей Фейсбука:
- "Что плохого в неформальной атрибутике и ярких рубашках? На фоне депрессивно серых и зеленых, как яд, стен преподавателю было бы приятно видеть ярких студентов, а студентам – яркого преподавателя".
- "Боже, как за * * ал этот "совок". Вот людям неймется "построить" студентов рядами.
- "Длину юбки, не превышающую 10 см от колена можно трактовать как вверх, так и вниз. Поэтому, тогда этот пункт позволяет носить мини-юбки длиной хоть 5 см".
- "То есть мужчинам можно ярко краситься, а женщинам нет? Ох, этот сексизм..."
- "А как определить уровень яркости рубашки? Есть какие-то приборы для измерения и стандарт яркости?"
- "Что значит классическая одежда? Классические фрак и вечернее платье, классические кожаные брюки и косуха, классические хиповские платья и широкие брюки, что там еще из классики?"
К слову, в украинских школах также давно присутствует проблема, когда учеников заставляют обязательно носить школьную форму. В то же время образовательный омбудсмен уверяет, что такие требования нарушают права детей.