Киевская прокуратура вернула Национальному авиационному университету общежития, которые незаконно "продали" коммерческой структуре несколько лет назад.

Еще в 2016 году на основании поддельных документов незаконно перешли в собственность коммерческой структуры помещения двух общежитий НАУ.

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Речь идет об общежитиях по улице Ветряные Горы в Киеве площадью более 2 тысяч квадратных метров, стоимость которых составляет свыше 24 миллионов гривен. Ранее они находились на балансе Национального авиационного университета.

Сразу в декабре 2016 года Киевская местная прокуратура обратилась с иском в суд о возвращении общежитий государству.

Подольский районный суд города Киева в 2017 году и апелляционный суд города Киева в 2018 году в удовлетворении иска прокурора отказали. Но прокуратура обжаловала их решение в Верховном Суде.

Так, суд, поддержав позицию прокуратуры, отменил решение апелляционного суда города Киева и направил дело на повторное рассмотрение.

И только 2 марта Киевский апелляционный суд удовлетворил иск прокурора. Поэтому, общежития передали в государственную собственность в пользу Минобразования.