В НАУ отчислили главу студсовета: студент утверждает, что все из-за конфликта с ректором

В администрации Национального авиационного университета заявили, что отчислили главу студсовета Владимира Падерина. Там говорят, что он должен был быть "примером" для других студентов.

Об этом заявила проректор по гуманитарной политике НАУ Светлана Тимкина. Официальная причина увольнения Падерина – нарушение дисциплины (распитие алкогольных напитков в общежитии).

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Сам Владимир Падерин утверждает, что это лишь формальная причина, в то же время на самом деле все из-за его позиции – он выступил против застройки вуза и выдвинул обвинения ректору Максиму Луцкому в том, что он экс-регионал и подпадает под закон о люстрации.

Падерина отчислили вместе с двумя друзьями, с которыми он "распивал алкоголь". Все они учились на бюджете, двое – на магистратуре, третий не доучился до бакалавра полгода.



Владимир Падерин / Фото с его фейсбук-страницы

На вопрос о том, почему Падерина уволили за первое же зафиксированное нарушение дисциплины, Светлана Тимкина ответила, что он должен был быть примером.

То есть если мы сейчас спустим на тормозах ему, позволим, тогда нам каждый студент скажет, "главе же можно, почему мне нельзя?",

– сказала она.

Отметим, что ситуацию с отчислением Падерина рассмотрят комитет ВРУ, образовательный омбудсмен и служба качества образования.

Ректор НАУ Максим Луцкий прокомментировать этот инцидент не смог из-за якобы командировки за границу.

Максим Луцкий фактически руководил НАУ еще с 2008 до 2015 года, когда был проректором. С 2015 он работал в других вузах, а уже в феврале 2021 года его избрали ректором НАУ.Кроме того, Луцкий – бывший член "Партии регионов" и кум одиозного экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

К слову, в сентябре 2021 года стало известно, что в последний день работы Государственная строительно-архитектурная инспекция выдала разрешение на строительство 14 высоток на более 1 600 квартир на территории НАУ. Строительство составляет 10% годового объема рынка Киева.