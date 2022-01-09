Дети зимой отдыхают две недели. И уже 10 января школьники вернутся к учебе за партами. Поэтому ниже читайте советы, как быстро вернуть учеников к реальности уроков.

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Как настроить учеников на обучение

Ниже мы собрали несколько советов, которые помогут настроить учеников на обучение после каникул:

Не повторяйте сразу предыдущую программу. Учеников прежде всего интересует то, что делали ребята во время каникул, а не заранее подготовленный план уроков, поэтому стоит дать детям время повторно адаптироваться в коллективе – пообщаться со сверстниками и поделиться впечатлениями.

Учеников прежде всего интересует то, что делали ребята во время каникул, а не заранее подготовленный план уроков, поэтому стоит дать детям время повторно адаптироваться в коллективе – пообщаться со сверстниками и поделиться впечатлениями. Личная заинтересованность учителя. Рассказать о собственных каникулах своим ученикам – хорошая возможность для педагога восстановить контакт и повысить уровень доверия.

Рассказать о собственных каникулах своим ученикам – хорошая возможность для педагога восстановить контакт и повысить уровень доверия. Больше игр, меньше оценок. В начале семестра нельзя нагружать учеников всем и сразу. В программе уроков стоит продумать несколько интересных игр, которые помогут детям время от времени отвлекаться от конкретных задач.

В начале семестра нельзя нагружать учеников всем и сразу. В программе уроков стоит продумать несколько интересных игр, которые помогут детям время от времени отвлекаться от конкретных задач. Знания по предмету на практике. Детям необходимо напомнить, почему вообще надо учить тот или иной предмет. В период после каникул стоит указывать на практическое применение знаний. Это поможет школьникам заинтересоваться учебным процессом. На уроках физики можно рассказать, каким образом мерцают гирлянды.

Детям необходимо напомнить, почему вообще надо учить тот или иной предмет. В период после каникул стоит указывать на практическое применение знаний. Это поможет школьникам заинтересоваться учебным процессом. На уроках физики можно рассказать, каким образом мерцают гирлянды. Пауза в монологе учителя. Еще одним советом для улучшения концентрации учеников является кратковременная тишина посреди учительского монолога. Перед тем, как сказать что-то важное, на мгновение затаите дыхание и сделайте небольшую паузу. Это привлечет внимание учеников.

Идеи, как привести класс в чувство после каникул

Создайте книгу воспоминаний о праздниках

Попросите учеников записать свои лучшие воспоминания о зимних каникулах в общую тетрадь. У учеников будует много впечатлений, чтобы поделиться с одноклассниками, поэтому такая тетрадь – отличная возможность это сделать.

Также попросите детей нарисовать или принести фото их любимого подарка, а тогда пусть напишут несколько предложений о нем.

Ученики делают новогодние открытки / Фото nvk24.com

Как только ученики завершат свою страницу воспоминаний, попросите их поделиться написанным с классом или создайте совместную книгу. После этого скажите, что отдых у всех был замечательным, но пора возвращаться к учебе.

Сделайте новогодние обещания

Возвращение с каникул – прекрасная возможность научить учеников планировать позитивные изменения на будущее. Скажите ученикам, что новый год означает новое начало и они могут пообещать себе кое-что.

Дайте несколько обещаний, совместно проведя мозговой штурм. Например, предложите им следующие предложения:

В 2022 я хочу научиться…

В 2022 я хочу уметь лучше…

Мои цели на 2022 год…

Креативное писание

Спокойный способ вернуть учеников в учебное русло – дать им возможность написать о лучшем подарке, который они дарили или получали.

Или попросите детей описать их традицию празднования Нового года. Вот несколько вопросов:

Какая твоя любимая еда, которую ты ел/ела на праздники?

С кем ты провел/провела больше всего времени на каникулах и почему? Чем вы занимались?

Какие места вы посетили?

Что ты делал/делала с семьей на зимних каникулах?

Привлеките внимание класса с помощью любопытства

Когда ученики удовлетворили свое любопытство относительно одноклассников, вы можете переключить ее на классную работу через сенсорное воздействие. Известно, что новое лучше усваивается через движения, интересные предметы, изображения, видео, изменения цвета или непредсказуемого поведения учителя.

Так почему бы не надеть что-то необычное? Или не включить музыку, когда дети заходят в класс, начать уроки с показа динамического клипа и тому подобное.

Или же смените обстановку – зажгите свечи, повесьте новый постер, который касается темы под старый и тому подобное. И когда на уроке будете проходить мимо стены – неожиданно сорвите старый так, чтобы на его месте остался новый. Это понравится детям.

Пирожные и обмен

Сообщите детям в начале первого дня обучения, что после уроков их ждет сюрприз. Используйте последние полчаса дня для мини-вечеринки с печеньем или поиграйте в шарады.

Пусть дети показывают без слов свои планы на новый год или рождественские воспоминания, а другие отгадывают. Это сделает вечеринку интерактивной и побудит детей делиться мечтами и амбициями.

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К слову, все дети с нетерпением ждали каникул, чтобы наконец отдохнуть от учебы и забыть об учебниках. Однако многие ученики вместе с тем получили немалый список домашних заданий. Должны ли учителя задавать домашку на каникулы – читайте в статье.