Школьники, которые отвыкли от занятий в течение каникул, часто довольно сложно возвращаются к учебному процессу. Когда свободное от уроков время становится только воспоминанием, повторная мотивация учеников может стать настоящим вызовом для педагогов.

Как облегчить процесс реинтеграции школьников и эффективно провести уроки? Учеба 24 собрала несколько советов для учителей, как настроить детей на учебу после каникул.

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Не повторять предварительную программу сразу

Часто самой большой ошибкой учителей является погружение в программу того, что дети изучали до каникул. Мировые психологи и неврологи советуют применять неформальный подход.

Учеников прежде всего интересует то, что делали одноклассники во время каникул, а не заранее подготовленный план уроков, поэтому стоит дать детям время повторно адаптироваться в коллективе: пообщаться со сверстниками и поделиться собственными впечатлениями от проведенного свободного времени.

Личная заинтересованность учителя

Ученикам важно поделиться впечатлениями не только с одноклассниками, но и с авторитетными взрослыми. Если большинство свободного времени дети проводили с родителями, то рассказать о каникулах учителю - хорошая возможность восстановить контакт и повысить уровень доверия.

Педагогам следует проявлять личную заинтересованность, ставя уточняющие вопросы: "Как это было?", "Какие эмоции ты чувствовал(-а)?", "Что тебе больше всего понравилось?".

Никаких произведений о каникулах

Рассказ о каникулах не должен быть формальной частью учебного процесса, а тем более не может быть оценен учителем.

Психологи советуют общаться о свободном времени неформально, вне программы, в приоритете вербально, и давать детям задание написать сочинение "Как я провел лето" или "Как я встретил Новый год" скорее только помешает педагогу настроить школьников на учебный процесс.

Общайтесь с учениками больше / Фото 24 канал

Больше игр, меньше оценок

В начале семестра нельзя нагружать учеников всем и сразу. В программе уроков следует продумать несколько интересных игр, которые помогут детям время от времени отвлекаться от конкретных заданий.

Важными аспектами являются также не слишком жесткое оценивание и меньшая чем обычно требовательность учителя. Это обеспечит мягкий переход от беззаботности во время каникул к серьезности в учебном процессе.

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Знания с предмета на практике

Детям необходимо напомнить, почему вообще надо учить тот или иной предмет. В период после каникул как никогда нужно указывать на практическое, бытовое применение знаний. Это поможет школьникам больше сконцентрироваться и заинтересоваться учебным процессом. На уроках физики, например, можно рассказать, каким образом мерцают гирлянды, а на уроках биологии - почему елка со временем высыхает.

Краткосрочные цели и пауза в монологе учителя

Позвольте ученикам самим определять краткосрочные цели. Речь идет не о больших амбициях, а именно о маленьких достижения: от улучшения оценок по конкретным предметам к прочтению определенной книги. Если ребенок сам выберет себе цель, это позволит ему проще привыкнуть к учебному процессу.

Еще одним советом для улучшения концентрации учеников является кратковременная тишина среди учительского монолога. Перед тем как сказать что-то важное, на мгновение задержите дыхание и сделайте небольшую паузу. Это привлечет внимание учеников и позволит им лучше запомнить сказанное.