В последнее время в украинских школах все чаще встречаются случаи насилия. На днях на Львовщине со скандалом уволили сельскую учительницу после обнародования в сети видео, на котором видно, как она применяет физическую силу в отношении одиннадцатилетнего ученика. Почему существует жестокое обращение в школах и какое наказание ждет за буллинг?

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал изданию DW о буллинге в украинских школах, эффективности наказания за травлю и видеофиксацию в классах как способе предупредить агрессию.

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Почему в украинских школах существует буллинг

По словам Сергея Горбачева, агрессия растет повсюду, и школа, к сожалению, не исключение. Пока в Украине нет сформированного гражданского общества, которое базируется на понимании прав другого человека, существенных позитивных сдвигов ожидать не приходится.

Вы упомянули о недавнем случае на Львовщине. Такое поведение учительницы совершенно недопустимо. Но обратили ли Вы внимание на комментарии под этим видео? Ведь там немало сообщений, которые оправдывают такой "способ воспитания"! Среди них и родители, и это действительно большая проблема,

– считает образовательный омбудсмен.

Горбачев рассказал, что к нему, как к омбудсмену, довольно часто обращаются с подобными проблемами.

Какие методы в общении между учителями и учениками считаются допустимыми, а какие – нет? "Исчерпывающий список дать невозможно, ведь методов общения учителя с учениками немало. Главное – чтобы общение базировалось на уважении к личности и справедливой требовательности учителя", – заверил Горбачев.

Он считает, что такие "методы наказания" из-за травли, унижения или физического наказания, недопустимы в принципе.

По словам Горбачева, это даже не рассматривается как вообще возможный вариант нормального общения между учителем и учеником. Вывод из класса, подзатыльники или пинки абсолютно недопустимы.

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Почему жестокое поведение учителей оправдывают

"Я не знаю, в какой стране фиалковых фей жили раньше люди, которые утверждают, что не существовало неуважения к учителю в советской школе. Я закончил школу в 1976 году, начал работать учителем в 1984 и глубоко убежден, что все зависит от учителя", – говорит образовательный мбудсмен.

По его мнению, всегда были учителя, которых уважали и с их мнением считались дети. Но также были те, которые не очень имели авторитет.

Все зависит от того, насколько учитель готов профессионально и психологически к работе в таких непростых условиях, потому что работа учителя – очень сложная,

– добавляет Горбачев.

Наказание за буллинг

Всего в открытом реестре судебных решений по слову "буллинг" можно найти почти 750 судебных решений. Но большая проблема в том, что закон несовершенен, он рассматривает случаи буллинга лишь в тех ситуациях, когда там задействовано несовершеннолетнее лицо.



Буллинг в школе / Фото racurs.ua

Поэтому, например, студенты, которые в основном являются совершеннолетними, остаются за пределами правовой защиты в случаях буллинга. И это надо менять. Предусмотренное законом наказание за буллинг сегодня – это штрафы или общественные работы.

Также нередки ситуации буллинга между взрослыми людьми. Так, иногда учителя становятся объектом буллинга от родителей учеников.

Что в таких случаях делать учителям? Горбачев заверил, что стоит подать заявления в полицию за хулиганство и попробовать обратиться в киберполицию.

Образовательный омбудсмен говорит, что исправить ситуацию помогло бы видеонаблюдение. Есть статья 34 Конституции Украины, которая обеспечивает право каждого человека свободно собирать и распространять информацию, кроме информации с ограниченным доступом. Поэтому, если дети используют гаджеты для фиксации любых действий во время занятий именно с этой целью – это законно.

Громкие случаи насилия в школах