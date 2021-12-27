Получить информацию о типах заданий, которые будут использованы в каждом отдельном предметном тесте, можно по ссылке.

Важно МОН изменило перечень предметов ВНО для поступления на некоторые специальности: детали

Как начисляют баллы по ВНО

Задание с выбором одного правильного ответа

Такие задания состоят из основы (условия задачи) и трех, четырех или пяти вариантов ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если участник ВНО выбрал и обозначил ответ в бланке ответов.

1 балл будет засчитан, если указан правильный ответ;

0 баллов, если указан неправильный ответ, указано более одного ответа или ответа на задание не предоставлено.

Где можно встретить такие задачи? Задания с выбором одного правильного ответа используются в тестах ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому), математике, физике, биологии, химии, географии.

Задание на установление соответствия ("логические пары")

Эти задания состоят из основания и двух столбцов информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Выполнение задания предполагает установление соответствия (образования "логических пар") между информацией, обозначенной цифрами и буквами.

Задание считается выполненным, если участник ВНО сделал отметки на пересечениях строк (цифры от 1 до 3 или от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице бланка ответов.

Участник ВНО получает 1 балл за каждое правильно установленное соответствие ("логическую пару"), то есть может набрать максимум 3 или 4 балла за такую ​​задачу в зависимости от предмета.

Но будет начислено 0 баллов за любую "логическую пару", если ответ неверен, сделано более одной отметки в строке или ответа на задание не предоставлено.

Где можно встретить такие задачи? Задания с информацией, отмеченной цифрами от 1 до 3, используются на ВНО по математике и химии. Задания с информацией, отмеченной цифрами от 1 до 4, используются на ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, физике, биологии и географии.

Задание на определение правильности/неправильности утверждения

В заданиях предлагается определить правильность или неправильность представленного утверждения относительно содержания прослушанной или прочитанной информации. Задание считается выполненным, если участник ВНО выбрал и обозначил ответ в бланке.

Если вариант верный – засчитывается 1 балл. Если же указан неправильный ответ, указано более одного ответа или ответа на задание не предоставлен вообще – участник получает 0 баллов.

Где можно встретить такие задачи? Эти задачи используются на ВНО по английскому, немецкому и испанскому языкам.

Задание на установление соответствия

В этом задании предлагается подобрать заголовки к текстам или их частям из приведенных вариантов; утверждение к текстам; вопросы к ответам или ответы на вопросы.

Задание будет зачислено, если участник ВНО установил соответствие и обозначил вариант ответа в бланке ответов А. 1 балл засчитывается за правильно установленное соответствие, во всех остальных случаях – 0 баллов.

Где можно встретить такие задачи? Эти задачи содержатся в тестах по английскому, немецкому и испанскому языкам.

Задание на заполнение пробелов в тексте

В задании предлагается дополнить абзацы/предложения в тексте предложениями/частями предложений, словосочетаниями/словами из приведенных вариантов. Задание считается выполненным, если участник ВНО выбрал и обозначил вариант ответа в бланке ответов.

Если вариант верный – засчитывается 1 балл. Если же указан неправильный ответ или более одного ответа, или ответа на задание не предоставлено вообще – участник получает 0 баллов.

Где можно встретить такие задачи? Предметы, на которых используются такие задания – английский, немецкий, французский и испанский языки.

Задание на установку правильной последовательности

Задание состоит из основы и перечня событий (явлений, фактов, процессов и т.п.), обозначенных буквами, которые нужно разместить в правильной последовательности, где первое событие/действие должно соответствовать цифре 1, второе – цифре 2, третье – цифре 3, четвертое – цифре 4 .

Задание считается выполненным, если участник ВНО сделал отметки на пересечениях строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Г) в таблице бланка ответов.

Соответственно будет засчитано:

3 балла, если правильно указана последовательность всех событий/действий;

2 балла, если правильно указано первое и последнее события/действия;

1 балл, если правильно указано либо первое, либо последнее событие/действие;

0 баллов за любое правильно указанное событие/действие, если сделано более одной отметки в строке и/или колонке;

0 баллов, если неправильно указаны первые и последние события или ответы не предоставлены вообще.

Где можно встретить такие задачи? Эти задачи используются для проверки знаний по истории Украины.

Задание с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов

Эти задачи состоят из основы и семи вариантов ответов, обозначенных цифрами, среди которых только три правильных. Задание считается выполненным, если участник ВНО выбрал и записал три ответа (цифры) в бланке ответов.

За каждый правильно указанный вариант ответа (цифра) участник получает 1 из 3 возможных баллов. В то же время 0 баллов получает ученик, если не указан ни один правильный вариант ответа (цифры), или один вариант ответа (цифра) указан трижды, или ответ на задание не предоставлен. Порядок написания цифр не имеет значения.

Где можно встретить такие задачи? Они представляются на ЗНО по истории Украины и географии.

Задание с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов

Оно предполагает наличие основания и трех групп (столбиков) ответов, обозначенных цифрами; в каждой группе только один ответ правильный. Задание считается выполненным, если участник ВНО выбрал из каждой группы (столбика) и последовательно записал три ответа (цифры) в бланке ответов.

При выполнении этой задачи участник ВНО может набрать от 0 до 3 баллов – 1 балл за каждый правильно поданный ответ. Следует обратить внимание, что в этом типе задач порядок написания цифр имеет значение – требуется строгая последовательность.

Где можно встретить такие задачи? Такую задачу будут выполнять участники ВНО по биологии.

Задание открытой формы с коротким ответом

Такие задачи делятся на 2 типа – структурированные и неструктурированные.

Структурированные состоят из основания и двух частей и предусматривают решение задания. Задание считается выполненным, если участник ВНО, произведя соответствующие числовые расчеты, записал, соблюдая требования и правила, ответы каждой из двух частей задания в бланке ответов.

Участник ВНО может получить 0 баллов (не выполнено или выполнено неправильно), 1 балл (правильно выполнена одна любая часть) или 2 балла.

Где можно встретить такие задачи? Такие структурированные задачи используются для проверки учебных достижений в тестах по физике, химии и математике.

Неструктурированные состоят только из основания и предусматривают решение задачи. Задание считается выполненным, если участник ВНО, произведя соответствующие числовые расчеты, записал, соблюдая требования и правила, конечный ответ в бланке ответов.

За правильное выполнение такой задачи участник получает 2 балла, в противном случае – 0 баллов.

Где можно встретить такие задачи? Неструктурированные задания используются в тестах по физике, математике, химии и географии.

Задание открытой формы с коротким письменным ответом

Задание открытой формы с коротким письменным ответом предусматривает предоставление участником ВНО письменного ответа в виде нескольких предложений в бланке ответов по содержанию текста для чтения, приведенного в сертификационной работе.

Задания открытой формы с коротким письменным ответом оцениваются в 0, 1 или 2 балла: 0 баллов – ответ не предоставлен; 1 балл – предоставлен неполный, частичный ответ; 2 балла – предоставлен полный, исчерпывающий ответ.

Где можно встретить такие задачи? Такие задачи используются в сертификационной работе по украинскому языку и литературе.

Задание открытой формы с развернутым ответом

Эти задания на ВНО содержатся в тестах по следующим предметам: математика, украинский язык, украинский язык и литература, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).

По математике задача состоит из основы и предполагает решение задачи. Задание считается выполненным, если участник ВНО в бланке ответов привел объяснение всех этапов решения, сделал ссылку на математические факты, из которых следует то или иное утверждение, проиллюстрировал решение задачи рисунками, графиками и т.д.

Максимально за такую ​​задачу по математике можно набрать 4 или 6 баллов в зависимости от разновидности задания.

Для проверки знаний по иностранным (английскому, французскому, немецкому, испанскому) языкам задача предусматривает создание участником ВНО собственного письменного высказывания в соответствии с предложенной коммуникативной ситуацией в бланке ответов. За его выполнение участник может набрать от 0 до 14 баллов.

Задание по украинскому языку и украинскому языку и литературе предполагает создание участником ВНО собственного письменного высказывания на дискуссионную тему в бланке ответов. Максимально возможное количество баллов за такую ​​задачу – 20.

Следует отметить, что оценка и начисление баллов за выполнение двух последних типов заданий осуществляется при проверке бланков ответов специально подготовленными экзаменаторами.

График ВНО-2022

Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – ​​31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Тест профильного уровня ВНО по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы также будет отведено 150 минут вместо 180.

Кстати, отметим, что регистрация для участия в пробном ВНО начнется уже в скором времени – с 5 января и продлится до 22 января. Добавим, что в этом году она будет стоить 213 – 309 гривен в зависимости от региона.