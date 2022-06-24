Нас снова ждет острая дискуссия, – нардеп об изъятии русской литературы в школах
В украинских школах на уроке Зарубежной литературы изучают немало русских писателей. Министерство образования Украины создало рабочую группу, туда вошло немало профессоров и доцентов – люди, непосредственно знающие гражданские позиции и биографии различных поэтов и писателей.
Об этом 24 каналу рассказала народный депутат Наталья Пипа. Она также отметила, что тоже в составе этой группы, вместе с львовскими учителями, мы так же составили рекомендации. МОН рассматривал отдельно наши рекомендации и рабочая группа голосовала за изменения.
Читайте также Новые нормы языкового закона: все сайты должны перейти на украинский с 16 июля
Сама рабочая группа очень активна – они приняли решение об исключении всех русских писателей из обучающей программы, отмечает нардеп.
"Русская литература учит убивать или быть жертвой, яркий пример – произведения Достоевского. Тематика русской литературы исходит из их ментальности – ты можешь быть либо убийцей, либо жертвой", – говорит представительница "Голоса" в Верховной Раде.
Тем не менее, текущий министр образования заявил, что нужно в рамках школьной программы оставить Льва Толстого. Нас сейчас снова ждет очень острая дискуссия,
– отмечает Наталья Пипа.
Относительно перепечатки учебников – наверное, успеют только отпечатать для 9 класса и это очень оптимистичный прогноз, отмечает народный депутат.
По словам народной избранницы, все можно свести к одному – русские поэты не столь талантливы и это факт. Когда мы говорим о романтизме и Пушкине, то Байрон гораздо лучший представитель течения романтизма.
Одно известно точно – обучающие программы будут изменены и если там еще будет Пушкин, учитель смело может подавать в изучение Байрона, говорит Наталья Пипа. По ее словам, Министерство выдало рекомендацию по замене всех произведений, которые имеют украинский перевод и есть в интернете.
Запрет на ввоз книг с произведениями российских граждан
Согласно законопроекту, с 1 января 2023 г. в Украине будет запрещен выпуск, ввоз и распространение изданий, содержащих произведения граждан России.
Печатную продукцию, которая подпадает под нововведение, можно будет ввозить из-за границы физическим лицам только при условии, что эта продукция соответствует трем критериям:
- эта продукция является частью ручной клади или сопроводительного багажа;
- количество экземпляров – не более 10 единиц;
- она не есть в Реестре печатной продукции антиукраинского содержания.
Что важно – новые требования к книжной продукции также относятся к электронным изданиям и аудиокнигам.
Рада запретила российскую музыку
Также на заседании Верховной Рады 303 народных депутата поддержали законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и в медиа.
В Раде также решили создать список российских артистов, на которых не распространяется запрет. Речь идет о музыкальных исполнителях, которые осуждают вооруженную агрессию России против Украины. Соответствующий список исполнителей будет вести и обновлять СНБО.
Как Украина очищается от российского и советского хлама: смотрите видео