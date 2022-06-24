Об этом 24 каналу рассказала народный депутат Наталья Пипа. Она также отметила, что тоже в составе этой группы, вместе с львовскими учителями, мы так же составили рекомендации. МОН рассматривал отдельно наши рекомендации и рабочая группа голосовала за изменения.

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Сама рабочая группа очень активна – они приняли решение об исключении всех русских писателей из обучающей программы, отмечает нардеп.

"Русская литература учит убивать или быть жертвой, яркий пример – произведения Достоевского. Тематика русской литературы исходит из их ментальности – ты можешь быть либо убийцей, либо жертвой", – говорит представительница "Голоса" в Верховной Раде.

Тем не менее, текущий министр образования заявил, что нужно в рамках школьной программы оставить Льва Толстого. Нас сейчас снова ждет очень острая дискуссия,

– отмечает Наталья Пипа.

Относительно перепечатки учебников – наверное, успеют только отпечатать для 9 класса и это очень оптимистичный прогноз, отмечает народный депутат.

По словам народной избранницы, все можно свести к одному – русские поэты не столь талантливы и это факт. Когда мы говорим о романтизме и Пушкине, то Байрон гораздо лучший представитель течения романтизма.

Одно известно точно – обучающие программы будут изменены и если там еще будет Пушкин, учитель смело может подавать в изучение Байрона, говорит Наталья Пипа. По ее словам, Министерство выдало рекомендацию по замене всех произведений, которые имеют украинский перевод и есть в интернете.

Запрет на ввоз книг с произведениями российских граждан

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 г. в Украине будет запрещен выпуск, ввоз и распространение изданий, содержащих произведения граждан России.

Печатную продукцию, которая подпадает под нововведение, можно будет ввозить из-за границы физическим лицам только при условии, что эта продукция соответствует трем критериям:

эта продукция является частью ручной клади или сопроводительного багажа;

количество экземпляров – не более 10 единиц;

она не есть в Реестре печатной продукции антиукраинского содержания.

Что важно – новые требования к книжной продукции также относятся к электронным изданиям и аудиокнигам.

Рада запретила российскую музыку

Также на заседании Верховной Рады 303 народных депутата поддержали законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и в медиа.

В Раде также решили создать список российских артистов, на которых не распространяется запрет. Речь идет о музыкальных исполнителях, которые осуждают вооруженную агрессию России против Украины. Соответствующий список исполнителей будет вести и обновлять СНБО.

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