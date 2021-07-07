Нарушения в вузе при поступлении: куда абитуриентам обращаться за помощью

С 14 июля поступающие будут подавать документы в вузы. И если они заметят какие-то нарушения в учреждении высшего образования во время вступительной кампании, то они должны обратиться на горячую линию.

Но не только поступающие, но и работники приемных комиссий и общественность могут обратиться в Государственную службу качества образования в случае нарушений при поступлении.

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Горячая линия для нарушений в вузах

Куда могут обратиться поступающие? В случае нарушений законодательства при поступлении в вузы, колледжи и техникумы, поступающие, их родители или члены приемных комиссий смогут обратиться по телефонам:

(044) 236-33-58

(044) 236-34-31

Также можно присылать соответствующие обращения на электронную почту: vstup@sqe.gov.ua.

Горячая линия для консультации абитуриентов

Поступающий может связаться с консультативным центром по бесплатному телефону 0 (800) 50 4570 с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00 ( в субботу и воскресенье – выходной). Также работает правительственная горячая линия по телефону 1545.

Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году? Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов. В частности, будет столько мест на бюджет:

37 466 – на профессиональных младших и младших бакалавров;

87 739 на бакалавров;

59 986 на магистров.

К слову, вступительная кампания в Украине официально стартовала 1 июля. С этого дня все абитуриенты начали регистрировать е-кабинет абитуриента, с помощью которого будут подавать документы в вузы.

Сроки вступительной кампании в 2021 году