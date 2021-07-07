Но не только поступающие, но и работники приемных комиссий и общественность могут обратиться в Государственную службу качества образования в случае нарушений при поступлении.
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Горячая линия для нарушений в вузах
Куда могут обратиться поступающие? В случае нарушений законодательства при поступлении в вузы, колледжи и техникумы, поступающие, их родители или члены приемных комиссий смогут обратиться по телефонам:
- (044) 236-33-58
- (044) 236-34-31
Также можно присылать соответствующие обращения на электронную почту: vstup@sqe.gov.ua.
Горячая линия для консультации абитуриентов
Поступающий может связаться с консультативным центром по бесплатному телефону 0 (800) 50 4570 с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу до 16:00 ( в субботу и воскресенье – выходной). Также работает правительственная горячая линия по телефону 1545.
Сколько бюджетных мест будет в вузах в 2021 году? Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 938 специалистов. В частности, будет столько мест на бюджет:
- 37 466 – на профессиональных младших и младших бакалавров;
- 87 739 на бакалавров;
- 59 986 на магистров.
К слову, вступительная кампания в Украине официально стартовала 1 июля. С этого дня все абитуриенты начали регистрировать е-кабинет абитуриента, с помощью которого будут подавать документы в вузы.
Сроки вступительной кампании в 2021 году
- с 1 июля регистрация электронных кабинетов;
- с 1 по 13 июля – сдача вступительных экзаменов и творческих конкурсов на бюджет и контракт, а 14 – 23 июля – только контракт.
- с 14 июля – прием заявлений и документов на поступление;
- до 16 июля – прием для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам;
- до 23 июля – прием по результатам ВНО, вступительных экзаменов и творческих конкурсов, если они были сданы с 1 по 13 июля;
- 17 – 19 июля – собеседования;
- до 28 июля – обнародование рейтинговых списков;
- до 2 августа (18: 00) – представление оригиналов документов;
- 9 августа – зачисление на бюджет.