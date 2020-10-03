Громким скандалом завершилось масштабное празднование Дня учителя под Николаевом. Местных педагогов собрали на мероприятие с банкетом, где полностью игнорировались все карантинные ограничения. Никаких масок, антисептиков или хотя бы дистанции между учителями за столом не было.

На мероприятии, как обычно бывает перед выборами, были и чиновники городского совета. В том числе и сам мэр Николаева Александр Сенкевич с охапкой цветов. Похоже, всех все бы устраивало, если бы в заведение, где так масштабно праздновали День учителя не наведались правоохранители.

Между тем Минздрав призывает усилить контроль карантина на рынках

На руководство детского оздоровительного центра, где проходила гулянка, полиция составила админпротокол. Следовательно, их ждет суд и грозит штраф от 17 тысяч гривен.



Педагоги Николаева отмечают День учителя во время карантина / Фото inshe.tv



Детскому оздоровительному комплексу эта гулянка влетит в копейку / Фото inshe.tv

Как полиция узнала о банкете с нарушениями:

Правоохранители 1 октября просто мониторили СМИ и, очевидно, увидели, как мэр решил лично поздравить учителей Николаева с праздником.

Происходило все это на территории детского оздоровительного центра, расположенного в 15 километрах от Николаева.

Как говорят в полиции, в торжествах принимало участие большое количество людей, были работники образования и приглашенные представители местного самоуправления, в том числе и мэр Николаева.

Следовательно, правоохранители сразу отправились на место событий. Уже там по факту составили админпротокол, материалы направлены на рассмотрение суда для принятия законного решения.



На действо с охапками цветов пришли чиновники горсовета и сам мэр / Фото inshe.tv

Обратите внимание! С 1 октября Николаев находится в оранжевой зоне карантина из-за стремительного распространения COVID-19. Срок пребывания Николаева в этой карантинной зоне с 5 октября продолжится. Один из запретов оранжевой зоны предусматривает ограничения для массовых мероприятий (один человек на 20 квадратных метров, но не больше 100 человек).

Кто из чиновников горсовета Николаева был на празднике:

Мэр Николаева Александр Сенкевич,

первый заместитель городского главы Владимир Крыленко,

глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза,

глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук,

начальник управления образования горсовета Анна Личко.

Масштабное празднование Дня учителя в Николаеве с нарушениями: видео местных СМИ