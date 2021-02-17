Народные депутаты планируют направить в Конституционный суд представление об отмене постановления Рады о признании Сергея Шкарлета министром образования и науки. Они уже собрали для этого 45 необходимых подписей.

Заместитель председателя партии "Голос" написала, что по состоянию на 17 февраля у них уже есть 45 подписей народных депутатов. Но обращение в Конституционный суд планируют передать с 22 февраля, поэтому некоторые нардепы еще могут присоединиться.

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Среди партий, подписавших обращение:

"Голос";

"Европейская солидарность";

несколько депутатов-мажоритарщиков.

Представители других политических партий не поставили подписей под этим представлением. Но 45 подписей – этого достаточно, чтобы направить обращение в Конституционный суд, поэтому в принципе у нас уже достаточно подписей,

– отметила Совсун.

По ее словам, в обращении депутаты призывают Конституционный суд отменить постановление Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. А все из-за того, что во время принятия решения был нарушен закон относительно личного голосования.

"Обращение в КС планируют передать с 22 февраля. Мы даем еще шанс до конца недели другим депутатам продемонстрировать свою политическую позицию относительно кнопкодавства", – подчеркнула Совсун.

Она считает, что этот вопрос касается не так Сергея Шкарлета, как того, насколько парламент готов соблюдать законы, которые сам же и принимает.

Что известно о назначение Шкарлета министром образования

17 декабря Рада поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет дважды не поддержал соответствующее представление. Присягу Шкарлет составлял под крики "Позор!".

Партия "Голос" сразу заявила о случае кнопкодавства во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета. Офис генпрокурора открыл уголовное дело.