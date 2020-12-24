"Есть дела поважнее": нардепы не будут рассматривать кнопкодавство при голосовании за Шкарлета
Комитет по вопросам регламента и депутатской этике не будет рассматривать кнопокодавство во время голосования за назначение Сергея Шкарлета. Это мотивируют тем, что есть более важные дела.
Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" защищают своих "кнопкодавов". Об этом на своей странице в фейсбуке написала нардеп от партии "Голос" Инна Совсун.
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Я понимаю позицию ОПЗЖ, они защищают своих кнопкодавов. Часть "слуг народа" заявили, что для них это расходование времени, и у них есть более важные дела. Неплохо, не так ли,
– подчеркнула Совсун.
Что еще сказала Совсун
- Впоследствии она обнародует материалы, которые отказался рассматривать комитет.
- Партия "Голос" подает соответствующее заявление в правоохранительные органы.
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