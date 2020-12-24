Комитет по вопросам регламента и депутатской этике не будет рассматривать кнопокодавство во время голосования за назначение Сергея Шкарлета. Это мотивируют тем, что есть более важные дела.

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" защищают своих "кнопкодавов". Об этом на своей странице в фейсбуке написала нардеп от партии "Голос" Инна Совсун.

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Я понимаю позицию ОПЗЖ, они защищают своих кнопкодавов. Часть "слуг народа" заявили, что для них это расходование времени, и у них есть более важные дела. Неплохо, не так ли,

– подчеркнула Совсун.

Что еще сказала Совсун

Впоследствии она обнародует материалы, которые отказался рассматривать комитет.

Партия "Голос" подает соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Обратите внимание! Верховная Рада 17 декабря назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Его кандидатуру поддержали 226 народных депутатов. Подробнее читайте здесь.