В Верховной Раде хотят заслушать и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета, чтобы поставить ему вопрос о заработной плате учителей и работе школ во время карантина.

Об этом сказал глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета, передает 24 канал.

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По его словам, учителя из-за карантина оказались в непростой ситуации, поэтому, возможно, стоит пригласить исполняющего обязанности министра образования на час вопросов к правительству.

В частности, нардепы хотят заслушать Сергея Шкарлета относительно изменения оплаты работы учителей и удаленной работы школ в условиях карантина. Они хотят узнать, как глава МОН хочет решить вопрос об изменении оплаты зарплаты учителям и обеспечении школ необходимыми условиями работы во время карантина.

"Сейчас школы начинают закрываться, переходить на режим удаленной работы, поэтому есть разные мнения относительно того, насколько эффективно работает удаленная система образования", – подчеркнул Разумков.

К слову, ранее Шкарлет заявил, что ставка зарплаты учителя увеличится. В частности по состоянию на 1 января 2021 года она составит 6 461 гривен, а на 1 июля – уже около 7 тысяч гривен.

Почему важно поднять вопрос зарплат учителей

Ранее педагоги запротестовали из-за того, что МОН без согласования разработало проект Концепции реформирования оплаты труда учителей и работников образования. Однако, по словам профсоюза, от этого зарплата работников образования может уменьшиться.

Однако, в министерстве отметили, что предложения по реформированию оплаты труда учителям не являются подготовленным проектом концепции, а только рассматриваются.

Кроме того, в карантин 74 тысячи молодых учителей, у которых стаж работы до 10 лет, в 2020 году должны были бы получить по 21 тысяч гривен разовой ежегодной помощи. Однако, в обновленном "антикризисном" бюджете на 2020 год обещанных ранее "подъемных" денег нет.