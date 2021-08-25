По его словам, в Украине становится все больше гимназий. "Вскоре все средние школы будут называться гимназиями. Но изменит ли это суть?", – говорит Громовой.

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Бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук говорит, что уже множество раз за годы независимости меняли названия и тасовали типы школ. "Но смысла с того переименования или смены названий нет. Зато есть видимость реформ", – уверяет он.

Виктор Громовой отметил то, что произошло сейчас, напоминает неудачный ребрендинг ПТУ.

Что изменилось от того, что их переименовали в профессиональные лицеи? Ничего! Сейчас мы просто второй раз убили гимназическое образование в Украине, которое так тяжело восстанавливалось в 90-е годы. Убили путем тотальной "гимнаизации" всех школ,

– заявил эксперт.

Зачем так сделали? По его словам, есть замечательный принцип – не трогай.

На вопрос "Почему руководству пришла в голову нестандартная идея о том, что гимназия – это промежуточное звено между начальной и старшей школой?", Громовой отвечает:

Во-первых, мы просто собезьянничали польские "реформы".

"Есть лишь одно но: в Польше это не оправдало себя, и там уже отказались от микса двух моделей общего среднего образования – французской (лицейной) и немецкой (гимназической). Перешли на французскую модель, поэтому гимназия там исчезла вообще", – добавляет эксперт..

Во-вторых, сказалась старая страсть к имитации бурной деятельности.

"Смена вывески без изменения содержания – это одна из типичных разновидностей такой псевдо деятельности. Мы же прекрасно понимаем, что едва ли не единственной настоящей целью этой суеты является оправдание смысла существования разнообразных образовательных "контор", – говорит Громовой.

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По мнению эксперта, сейчас осуществляются 5 шагов к уничтожению полноценного гимназического образования в Украине:

Сделать все школы II степени гимназиями.

Превратить гимназию в промежуточное звено между начальной и старшей школой.

Навесить всем гимназиям территорию обслуживания.

Ликвидировать возможность отбора одаренных и способных детей в гимназию.

Провести кампанию по дискредитации самой идеи гимназического образования.

Виктор Громовой отмечает, что сегодняшние гимназисты живут в другом мире, который сильно отличается от того, в котором жили их далекие предшественники из старой гимназии.

К слову, школы в Украине, согласно реформе НУШ, будут переформатироваться:

1 – 4 классы – это будет начальная школа,

5 – 9 классы – станут гимназиями,

10 – 12 классы – будет профильное образование (создадут лицеи).

Отметим, что лицеи будут функционировать как отдельные учебные заведения. Но новая система окончательно должна заработать лишь с 2027 года. А в ближайшие годы ученики после 9 класса и в дальнейшем будут учиться в своих школах.