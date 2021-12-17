НАПК приглашает министра образования Сергея Шкарлета из-за нарушений в его декларации

Национальное агентство по борьбе с коррупцией приглашает нескольких чиновников для объяснений об их нарушениях в декларации. Среди них и министр образования Сергей Шкарлет, который не объяснил происхождение некоторых средств.

В НАПК сообщили, что по признакам недостоверных сведений в декларации они приглашают министра образования Сергей Шкарлета в ведомство 23 декабря в 11:00.

К теме НАПК нашло нарушения в декларации Шкарлета: министр не объяснил происхождение некоторых средств

Какие нарушения обнаружили в декларации Шкарлета

По результатам проверки декларации министра, оказалось, что он:

занизил почти на 240 тысяч стоимость приобретенного авто Mitsubishi Pajero Wagon,

не объяснил происхождение 60 тысяч гривен и 20 тысяч долларов,

не задекларировал квартиру, записанную на мать,

не предоставил подтверждения доходов своей матери на сумму свыше 4,6 миллиона гривен.

Так, в разделе декларации "Объекты недвижимости" Шкарлет указал недостоверные сведения о регистрационном номере, стоимости на дату приобретения права на квартиру общей площадью 60,2 квадратных метров, которая принадлежит матери.

Субъект декларирования в разделе 3 декларации указал недостоверные сведения, чем не сдержал требования статьи № 46 закона "О предотвращении коррупции",

– говорится в документе.

Кого еще вызывает НАЗК

В связи с признаками недостоверных сведений в декларации агентство также вызывает для предоставления пояснения:

первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта Андрея Глазкова,

бывшего руководителя аппарата Лохвицкого районного суда Полтавской области Владислава Петренко;

руководительницу частного сельскохозяйственного предприятия им. Ватутина Аллу Лобур,

руководителя Общественной организации "Антоновский общественный совет" Игоря Носача.

Известно, что зарплата министра образования и науки Сергея Шкарлета за октябрь 2021 года составила почти 54 тысяч гривен. После удержания налогов и сборов фактическая сумма зарплаты составила 43,2 тысяч гривен. Подробности – читайте в статье.

Текст публикации НАПК:

20 – 24 декабря НАПК приглашает 15 человек для предоставления объяснений о возможных нарушениях требований законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине".

В частности, в связи с признаками недостоверных сведений в декларации приглашается Сергей Шкарлетт, министр образования и науки Украины – 23 декабря, 11:00.