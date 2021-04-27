По данным НАПК, Минобразования не учло риски, касающиеся коррупции в сфере присуждения и лишения научных степеней и ученых званий. А при наличии такого риска нельзя согласовать антикоррупционную программу МОН.

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НАПК настаивает провести дополнительную оценку коррупционных рисков в деятельности МОН и рекомендует принять эффективные меры реагирования для пресечения.

НАПК готово предоставить МОН необходимую консультационную и методическую помощь при проведении оценки коррупционных рисков и подготовки антикоррупционной программы,

– заявили в Агентстве.

Руководитель Департамента предупреждения и выявления коррупции Сергей Деркач считает, что образованное общество – это стратегический ресурс государства, а коррупция в сфере образования – это прямая угроза образовательному развитию украинского общества.

Что известно о антикоррупционной программе МОН? Это стратегический документ органа власти или других юридических лиц, который определяет правила, стандарты и процедуры по выявлению и предотвращению коррупции в учреждении.

Такие программы подлежат согласованию НАПК, которое проверяет их на:

соответствие антикоррупционному законодательству,

полноту выявленных коррупционных рисков,

оценивает, будут ли предложены меры достаточными для налаживания эффективной системы предотвращения и выявления коррупции.

К слову, недавно журналистка Олеся Яремчук опубликовала собственную историю коррупции в процессе защиты диссертации. После огласки материала активисты создали в Украине общественную инициативу и платформу о коррупции в образовании.