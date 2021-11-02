НАПК нашло нарушения в декларации Шкарлета: министр не объяснил происхождение некоторых средств

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета за 2020 год. В ведомстве заявляют, что он не объяснил происхождение некоторых средств и автомобиля.

Агенство выявило многочисленные нарушения. Так, в 2018 году министр приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero, указав его стоимость в 288 тысяч гривен. При этом, судя по договору купли-продажи, за авто Шкарлет официально заплатил только 49 тысяч гривен.

К теме Как Сергей Шкарлет и его заместители сдали экзамен на уровень владения украинским языком

Однако эксперты оценивают стоимость такого автомобиля на 2018 год в 644 тысячи гривен. Это означает, что Шкарлет в декларации занизил стоимость авто на сумму 239 тысяч гривен.

Также в декларации указано 113 222 грн средств, размещенных на банковских счетах, а еще 80 000 гривен и 50 000 долларов США наличными. В 2019 году он имел 70 000 гривен и 30 000 долларов. То есть сумма увеличилась на 61 451 гривну и 20 тысяч долларов.

Шкарлет объяснял, что общая сумма его дохода за 2020 год составляет 940 385 гривен, и он просто снял наличные в банке. Однако в выписках из банка сумма снятой наличности составляет 266 600 гривен. То есть все еще не хватает законных доходов на сумму 282,6 тысяч гривен.

В то же время сумма меньше 500 прожиточных минимумов, поэтому ее недостаточно для появления признаков незаконного обогащения. Однако, этого достаточно для нарушения, что влечет за собой наложение штрафа от 17 до 42,5 тысяч гривен.

Также у министра выявили ошибки в указании стоимости квартиры и другие мелкие нарушения в разделе данных о членах семьи.

Добавим, что кроме своих средств, Шкарлет указал в декларации средства матери, в частности:

10 тысяч гривен;

95 тысяч долларов США;

65 тысяч евро.

Это чуть меньше 5 миллионов гривен по курсу НБУ на конец 2020 года. Согласно объяснениям министра, эти средства ей достались от родителей, мужа и как доход от трудовой деятельности.

Но ее официальный доход, который смогли подтвердить в НАПК с 1998 до 2020 года, это 212 733 гривны, а также 68 275 гривен пенсии в 2020 году. То есть Шкарлет не предоставил подтверждений доходов своей матери на сумму более 4,6 миллиона гривен.

Отметим, что теперь НАПК в течение 10 дней должно направить соответствующие материалы проверки декларации в Национальное антикоррупционное бюро Украины и прокуратуру в случае непредоставления субъектом декларирования объяснений и доказательств или предоставления их не в полном объеме.