Мотивационное письмо – это эссе о том, почему вы – лучший кандидат для конкретной возможности. В нем стоит рассказать о себе и своих сильных сторонах.

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Мотивационное письмо усиливает резюме и служит его дополнением. Часто именно по нему отбирают кандидатов, поэтому грамотно написанное мотивационное письмо является достаточно сильным преимуществом.

Учительница украинского языка и литературы, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2021 Лидия Насонова считает, что на уроках все должно быть максимально практичным. Именно так к ней пришла идея написать с учениками мотивационное письмо вместо обычного эссе.

По ее словам, даже взрослые люди не умеют это делать. В то же время у учеников благодаря этому появится мотивация писать не просто на оценку, а с пониманием, как им это понадобится в будущем.

Каких ошибок стоит избегать при написании мотивационного письма

Ошибка №1. Отсутствие структуры

Мотивационное письмо сложно назвать творческой работой. К нему есть четкие требования, которых следует придерживаться. Здесь не нужны художественное разнообразие.

Как правильно писать мотивационное письмо? Сначала стоит поздороваться, четко указать, кто вы и почему его пишете. Затем, почему должны выбрать вас и почему вас интересует именно эта программа. В конце обязательно напишите CTA (англ. call to action – призыв к действию).

Пример CTA:

Я готова/готов общаться дальше.

Я готов/готова к дальнейшим этапам интервью.

Часто мы рекламируем себя, но не думаем о потребностях организации, которая разместила возможность. Кто нужен этой компании? Мотивационное письмо должно показать, что вы – именно такой человек. Это особенно часто стоит подчеркивать ученикам.

Ошибка №2. Шаблонные описания себя

Часто в мотивационных письмах можно увидеть шаблонные описания своей личности: креативный, позитивный, командный игрок, стрессоустойчивый и тому подобное. Когда получаешь сотню писем с таким перечнем, то, кажется, что все они – с первой страницы Google.

Об этом тоже стоит говорить. Но перед тем, как упоминать ту или иную характеристику, стоит убедиться в двух вещах. Во-первых, взгляните на корреляцию этого описания и возможности, на которую вы подаетесь.

Например, это прекрасно, что ученик – креативен, но стоит ли об этом писать на позицию студента финансовой отрасли, где в приоритете точность и внимательность?

Во-вторых, обязательно усильте свои черты примером из собственной жизни. И, конечно же, никогда не стоит дописывать себе те качества, которые не являются вашими сильными сторонами. Даже если очень хочется.

Не стоит писать: "Я – креативная, позитивная и стрессоустойчива личность. Прекрасная организатор и командный игрок. Именно поэтому я – идеальная кандидатка на любую позицию".

Как стоит писать? Прошлой весной учительница организовала флешмоб #уберишкольныйдвор ко Дню Земли. В нем приняли участие 200 учеников школы. Думаю, что это характеризует ее как инициативного и ответственного человека.

Ошибка №3. Непонимание финальной цели

Часто случается ситуация, когда кто-то подается на много возможностей одновременно. И это очень бросается в глаза. Например, человек просто хочет уехать за границу: неважно, как именно и какая программа в этом поспособствует.

И если он пишет во многие программы, то его мотивационные письма будут шаблонными и будут проигрывать на фоне писем людей с конкретной мотивацией. Для этого ученикам сразу следует подаваться на возможности, которые совпадают с их интересами.

Когда глаза горят, то мотивационное письмо пишется однозначно легче. Для этого стоит всегда задавать себе контрольный вопрос: я подаюсь на эту возможность, чтобы что? Что я хочу получить? Чем именно она будет мне полезна и как это соответствует моим целям? Тогда легко понять свою уникальность,

– объяснила учительница.

По словам эксперта, хорошее мотивационное письмо должно состоять из приветствия (к кому вы обращаетесь), краткой информации о себе, почему вас интересует эта возможность и почему вы идеальный кандидат. В конце – призыв к действию.

Секретный лайфхак! Педагог всегда советует своим ученикам иметь готовый электронный пакет документов. Так как часто замечаешь хорошую возможность, когда дедлайн – завтра. Это могут быть отсканированные аттестат, рекомендации, важные знаки отличия. Пусть они будут под рукой на электронных носителях. И структура должна быть четкой.

К слову, украинские школьники могут получить бесплатную помощь при поступлении в лучшие школы и университеты заграницей. В программу приглашают всех желающих школьников с 8 по 11 класс, которые знают английский язык и мечтают учиться в другой стране. Подать заявку можно до 15 апреля. Детали – читайте по ссылке.