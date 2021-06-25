Шесть лучших авторов получат стипендию на 5 семестров обучения на магистерской или докторской программе. Оценивать будут, в частности, оригинальность и нестандартность мышления.

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Основное внимание при отборе победителей будет также направлено на:

глубину раскрытия темы;

композиционную целостность;

грамотность изложения.

Что известно об Украинском Свободном Университете УСУ – это первое высшее учебное заведение и второе научное учреждение украинской эмиграции за рубежом. Это частный вуз, который является не только одним из старейших учебных заведений Германии, но и единственным учебным заведением за пределами Украины с украинским языком преподавания.

Условия участия в конкурсе

Участникам необходимо написать эссе на одну из трех предложенных тем:

"Украина в контексте международной безопасности" – для направлений политология, международные отношения, право. "Украина и Европа в контексте гуманитарных исследований" – для направлений культура и искусство, языкознание, литературоведение, история и психология. "Украина и Соглашение об ассоциации с ЕС" – для направлений экономика, политология и право.

Язык написания может быть украинский или английский, объем – от 15 до 25 страниц А4 и цитирование источников в соответствии с международными академическими стандартами. От одного автора будет приниматься только одна работа. С подробными требованиями можно ознакомиться на сайте вуза.

Отправить эссе нужно на электронную почту info@ufu-muenchen.de до 31 июля 2021 года. Результаты объявят на официальном вебсайте УСУ и на странице вуза в фейсбук.

Конкурс эссе в украинском университете Германии / Фото Украинский Свободный Университет