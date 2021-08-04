Что такое налоговая скидка на обучение и кто ее может получить

Украинцы, которые учатся на контракте, могут получить налоговую скидку. Она сможет компенсировать часть стоимости обучения. Кто может получить налоговую скидку и как это сделать – читайте объяснение образовательного омбудсмена в статье.

Сергей Горбачев рассказал, что соискатель образования, обучающийся в саду, школе, учреждении дополнительного образования, профтехе или вузе на контракте (или член его семьи первой степени родства) имеет право на налоговую скидку.

К теме Выплаты школьникам: государство выделит денежную помощь для учеников из многодетных семей

Что известно о налоговой скидке

Прежде всего, учебное заведение должно быть юридическим лицом, иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности и предоставлять образовательную услугу, имеют определенную стоимость.

Налоговая скидка – это возможность гражданина вернуть часть уплаченного общегосударственного налога на доходы за определенные услуги. Расходы должны подтверждаться квитанциями, фискальными или товарными чеками, которые идентифицируют продавца услуг и лицо,

– говорит Горбачев.

Налоговую скидку можно получить независимо от того, в государственном, коммунальном, корпоративном или частном учебном заведении вы или ваш родственник получаете образовательные услуги.

Скидка на обучение предоставляется за оплату образовательных услуг в саду, школе заведениях внешкольного или профессионально-технического образования или вузах, но это должно быть украинское учебное заведение.

Какова налоговая скидка

Налоговая скидка на обучение составляет 18% от потраченных в предыдущем налоговом году средств, то есть от стоимости обучения.

По словам омбудсмена, налоговая скидка бывает разная. Она может включать:

расходы за пользование ипотечным жилищным кредитом,

благотворительные взносы неприбыльным организациям,

затраты на обучение и тому подобное.

Полный перечень расходов, за которые можно получить налоговую скидку, определяется статьей №166 Налогового кодекса Украины – читайте по ссылке.

Интересно, что в 2019 году более 100 тысяч граждан обратились за налоговой скидкой из-за расходов на обучение, и в 2020 году государство компенсировало 216 миллионов гривен за контрактное обучение 77 400 украинцев.

Кто может получить налоговую скидку за обучение

: в 2018 – 2019 учебном году на контрактной форме обучения в украинских вузах учились в 800 тысяч студентов, однако за налоговой скидкой обратился лишь каждый седьмой из них.

Право на налоговую скидку за обучение имеют соискатели образования, родители соискателей образования, их супруги.

Общая сумма налоговой скидки не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как зарплата.

То есть получить налоговую скидку может быть только физическое лицо, которое получает официально зарплату и платит с нее налог на доходы. Поэтому, частный предприниматель получить налоговую скидку не может,

– заверил эксперт.

По словам Горбачева, налоговая скидка предоставляется исключительно физическому лицу, которое имеет идентификационный код и физическому лицу, которое из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия идентификационного номера и имеет об этом отметку в паспорте.

Как посчитать налоговую скидку? Для этого необходимо всю вашу заработную плату за год умножить на 0,18% (поскольку скидка от налога составляет 18%). Далее эту полученную сумму следует вычесть из суммы налога с зарплаты – эту сумму вам должно вернуть государство.

Как получить налоговую скидку

Для оформления налоговой скидки на обучение нужны следующие документы:

декларация об имущественном состоянии и доходах;

копия паспорта лица, подающего декларацию;

копия идентификационного кода лица, подающего декларацию;

копия паспорта/свидетельства о рождении соискателя образования;

справка с учебного заведения о периоде обучения, количестве учебных месяцев, в отчетном (календарном) году и суммы уплаченных средств за указанный период;

копии квитанций и/или платежных поручений уплаченных за обучение в отчетном периоде;

справка о заработной плате (форма – 3) за отчетный период, с обязательным включением сумм налогов, которая удерживаются из заработной платы и суммы льготы, если есть;

справка о составе семьи из органа местного самоуправления;

копия документа с указанием реквизитов для перечисления средств;

заявление на перечисление средств;

копия договора об обучении в соответствующем учебном заведении.

Все копии указанных документов (кроме расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией (оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу).

Если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

Налоговая скидка предоставляется в текущем году по результатам предыдущего отчетного налогового года. Для этого необходимо включительно до 31 декабря подать годовую декларацию.

В декларации указываются, в частности, основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм. С формами и порядком заполнения и представления налоговой декларации можно ознакомиться здесь.

Читайте также Бюджетные места идут за лучшими поступающими: как в вузах будут распределять госзаказ

Сумма, которая должна быть возвращена плательщику налога как скидка на обучение, зачисляется на его банковский счет, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.

Если налогоплательщик до конца налогового года не воспользовался правом на начисление налоговой скидки, то такое право на следующие налоговые годы не переносится.

То есть, чтобы получить налоговую скидку за обучение 2020 года, вплоть до 31 декабря 2021 года вы должны подать декларацию за расходы 2020 года, и государство компенсирует вам часть расходов.