Экономить деньги и планировать свое будущее – привычка далеко не каждого украинца. Однако в перспективе Украину ждет еще ряд реформ, которые просто заставит граждан заботиться о собственном здоровье, благосостоянии семьи и финансовых перспективах заблаговременно.

Неэффективная солидарная система государственного пенсионного обеспечения уже давно не является гарантией беззаботного будущего, и именно в этой области ожидаются основные изменения. Учеба 24 при поддержке партнера Canon собрала всю полезную информацию о накопительных финансовых программах, которыми стоит воспользоваться уже в молодом возрасте, чтобы впоследствии не оказаться в безвыходных ситуациях.

Интересно Как объяснить ребенку цену денег: советы для родителей

Для чего нужны накопительные программы

Как правило, в классическом понимании накопительные программы имеют две составляющие – сбережения и страховую защиту. Заключая полис накопительного страхования, клиент прежде всего планирует финансово обеспечить себя в будущем.

Кроме накопления, важной составляющей такого полиса является защита от ряда рисков, ведь каждый такой договор предусматривает возможность смерти застрахованного лица по любой причине. Это означает, что в случае потери кормильца, его семья не останется без средств. Клиент может пополнить перечень рисков, добавив туда также тяжелые болезни.

После окончания срока действия договора клиент получает гарантированный накопленный капитал с инвестиционным доходом и может выбрать удобный для себя способ выплаты – получить всю сумму сразу или в виде систематических выплат.

Финансовые накопления / Фото Pexels

В последние годы такие накопительные программы становятся все более важным сегментом в социальной системе государства и особенно в пенсионном обеспечении. Их главной задачей является не только страхование непосредственно жизни человека, но также и сохранение его материального благополучия с точки зрения накопления капитала.

Накопительные фонды охраняют деньги своего клиента от возможных потрясений и нестабильностей на финансовых рынках, которые могли бы повредить его сбережениям.

Кто занимается накоплениями

Граждане западных стран давно перешли на частное обеспечение своего будущего, откладывая с молодого возраста часть зарплаты и других доходов в негосударственные пенсионные фонды – НПФ.

Для американцев и европейцев биржевые сводки о росте или падении цен на акции – обычное дело. Дело в том, что НПФ вкладывают полученные от их участников средства в ценные бумаги, чтобы получать от этого прибыль. НПФ считаются крупнейшими мировыми инвесторами, где обращаются триллионы долларов.

Для многих это будет неожиданностью, но в Украине НПФ существует уже более 15 лет. В стране насчитывается 62 НПФ, 20 из которых – с активами более 10 миллионов гривен. Согласно официальной статистике, на начало 2019 года их участниками были 855 тысяч человек с общим объемом средств более 2,7 миллиарда гривен.

Биржевые сводки / Фото Pexels

Что такое НПФ

В Украине работа НПФ регулируется законом "О негосударственном пенсионном обеспечении". НПФ – это юридическое лицо со статусом некоммерческой организации, которое действует исключительно для накопления пенсионных взносов в пользу участников фонда и управления этими активами путем инвестирования.

Фонд осуществляет выплаты его участникам в порядке, указанном в законе. НПФ бывают открытые, корпоративные и профессиональные. В открытый фонд могут делать взносы все желающие, в корпоративный – сотрудники конкретных работодателей, а профессиональный фонд предназначен для профсоюзов.

Как стать участником фонда

Участниками НПФ могут быть украинцы, иностранцы и лица без гражданства. Взносы можно делать в несколько фондов одновременно. Платить взносы в НПФ в пользу конкретного человека также может компания, где он работает, или профсоюз.

Есть возможность заключения публичного или цифрового контракта. В таком случае участник НПФ получает только сообщение с реквизитами счета и логин с паролем для входа в свой кабинет на сайте фонда.

В контракте нужно указать выбранную участником схему, период действия контракта, условия его изменения и расторжения, порядок расчетов между НПФ и его участником в случае досрочного выхода из контракта или ликвидации фонда, права и обязанности сторон, размер взносов с условиями их изменения.

Виды контрактов / Фото Pexels

К копии контракта участнику предоставляются памятка с разъяснениями основных положений контракта и копия указанной в контракте пенсионной схемы. Также вкладчик может попросить предоставить ему копию устава НПФ.

Пенсионные схемы устанавливают условия пенсионного обеспечения. Участник может выбирать и менять схемы раз в полгода. НПФ могут выплачивать деньги в течение определенного периода или выдать участнику всю сумму сразу.

Распечатайте и внимательно перечитайте условия контрактов нескольких НПФ, чтобы найти лучший вариант для своих финансовых накоплений. В этом помогут принтеры Canon серии MegaTank, которые являются очень экономными. Себестоимость печати одной страницы А4, при условии использования оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото Pexels

Вместительность чернильниц устройств Canon позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

Важно! Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сомнительного качества сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Сколько денег получают вкладчики

Размер выплат будет зависеть от того, сколько средств есть на индивидуальном счете вкладчика НПФ, а также от продолжительности выплат и формулы расчета размера выплат на конкретный срок согласно методике, утвержденной Национальной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг.

Негосударственные пенсионные накопления участник будет получать в случае достижения пенсионного возраста, признании его нетрудоспособным, подтвержденного критического состояния здоровья, выезда на ПМЖ в другую страну или смерти.

Пенсионный возраст указывается в контракте по заявлению вкладчика НПФ, но в таком случае он не может быть ниже пенсионного возраста, установленного законодательством, более чем на десять лет.

Выплаты по окончании срока действия договора / Фото Pexels

Риски НПФ

НПФ – это не банк олигарха и не "однодневка". По крайней мере, в Украине сложно найти отрицательные кейсы, связанные с условным банкротством таких фондов.

Есть несколько аргументов в их пользу:

для НПФ негосударственное пенсионное обеспечение – профильная деятельность;

активы НПФ и участников разделяются, чтобы предотвратить банкротство фонда;

если НПФ ликвидируют, деньги участников из личных счетов переводят в другой фонд, банк или страховую организацию, указанные в их заявлениях;

объемы выплат четко соответствуют сумме средств, указанной на индивидуальном счете участника фонда;

стоимость услуг НПФ жестко регулируется государством.

Какой принтер выбрать для дома: смотрите видео