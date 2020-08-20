Разделение на группы и изменение звонков: в Черновцах школы готовятся к началу учебного года. Нововведения диктует пандемия. Речь идет об антисептиках, разграничениях, обновленном расписании и графике посещения буфета, маршрутах передвижения по школе.

Каким будет обучение в новом учебном году в условиях пандемии и готовы ли школы Черновцов к 1 сентября – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Черновцы сейчас находятся в оранжевой зоне. Поэтому в городе действуют свои правила, чтобы обучение было качественным и безопасным. С первого сентября родителям не будут позволять заходить в школу.

Все ученики должны соблюдать дистанцию. На полу даже появились красные наклейки. Контролировать этот процесс будут педагоги.

В нашем заведении есть маршрут движения учеников. Каждый класс имеет определенный маршрут на урок, на перемене – в столовую,

– рассказала руководительница УВК "Берегиня" Галина Капустяник.



Для учеников проложили специальный маршрут движения на полу / Скриншот из видео

Классы будут проветривать в течение 10 минут. Каждый учитель будет иметь 2 контейнера: для чистых и использованных масок. Для самых младших учеников придумали указатели – где и как присесть за партой.

"Чтобы ребенок мог свободно ориентироваться в классе и не растерялся, где он должен сесть. Мы сделали такие наклейки, и перед началом будем их раскладывать с соблюдением дистанции. Ребенок увидит – и там сядет", – обїяснила учительница первого класса Леся Якубчак.



Специальные наклейки на партах учащихся / Скриншот из видео

В больших классах, где больше 30 учеников, планируют делить их на 2 группы и применять так называемую смешанную форму обучения – очную и онлайн. Один день будет работать первая подгруппа, а вторая – изучать материал дистанционно. На следующий день – наоборот.

Чтобы избежать скопления детей в коридорах в момент начала урока и выхода на перерыв – изменили графики звонков.

Например, 1 – 5 классы будут приходить на 8:30, а 6 – 9 – на 9:30. Будут только звонки на уроки. Давать звонки с уроков мы не будем. Каждый педагог будет следить за своим графиком,

– отметила руководительница УВК "Берегиня".

В то же время каждое заведение должно быть гибким к срочным изменениям. Педколлектив имеет право сам многое решать, главное правило – качественное и безопасное обучение.

"Видим формат очно-дистанционный. А это будет определенное количество уроков, или отдельный день, или какой-то период, или погрупповое обучение – это решение принимает заведение", – сообщила заместительница начальника управления образования Черновцов Елена Кузьмина.

Проверки и разработка плана действий в каждой школе продлятся до 25 августа.

Как будут работать школы с 1 сентября

С 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию COVID-19. Однако в некоторых образовательных учреждениях обучение будет проводиться очно, а в других – смешанно или дистанционно.

Все будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Так, школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень опасности – для школьников там будут вводить двухнедельный карантин.



Требования к работе школ в Украине / Инфографика 24 канала