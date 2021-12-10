Эксперты говорят, что конфликтов не стоит избегать, с ними надо учиться работать. Проект "Мирная школа" предлагает простое упражнение для класса – восстановительная беседа, где в трех шагах можно найти общий язык с учениками.

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В школе ученики и учителя проводят большую часть своего времени. Поэтому там происходит не только учебный процесс, но и формирование отношений. И чем лучше отношения в классе, тем легче работать педагогам и учиться детям.

Для того чтобы каждая ошибка учеников стала уроком, важно правильно подойти к ее анализу и осознанию последствий. В этом поможет 15-минутный инструмент построения мирной атмосферы в классе. Его применяют, когда надо проанализировать и исправить нарушения поведения.

Что такое восстановительная беседа? Это форма общения, основанная на принципах понимания, уважения, заботы, ответственности и доверия. Она развивает соответствующие ценности во время ее проведения.

Как провести восстановительную беседу с учениками

Начните с себя. Если произошла досадная ситуация, в которую учитель должен вмешаться, сначала подготовьте себя, прежде чем нырять в работу с другими. Спросите себя: "Что происходит в моей голове в этот момент? И что я чувствую из-за этого".

Проанализировав свое состояние, подумайте об участниках ситуации: "Что сейчас в голове у нее/него? Что он/она могут чувствовать по этому поводу?"

После этого, прежде чем реагировать и говорить, рассмотрите ситуацию с позиции случайного наблюдателя. Взгляд с позиции третьего лица может помочь вам дистанцироваться, вывести из напряжения, позволить посочувствовать себе и другим.

Как реагировать учителю на нарушения поведения, если это не влияет на других детей:

Шаг 1. Сначала посмотрите на ученика/ученицу, демонстрируя языком тела интерес и заботу, а не осуждение.

Сначала посмотрите на ученика/ученицу, демонстрируя языком тела интерес и заботу, а не осуждение. Шаг 2. Если это не поможет привлечь ученика/ученицу к выполнению задания, медленно подойдите и дальше демонстрируйте на языке тела интерес и заботу.

Если это не поможет привлечь ученика/ученицу к выполнению задания, медленно подойдите и дальше демонстрируйте на языке тела интерес и заботу. Шаг 3. Спокойно и осторожно скажите: "Вижу, что ты..." (точно опишите поведение, без оценки или осуждения). Тогда добавьте: "Интересно, что произошло?", или "Хотела бы я знать, о чем ты сейчас думаешь? Как ты себя сегодня чувствуешь?", или "Могу ли я что-то сделать, чтобы помочь тебе выполнить задание?".

Помните о важности отношения с пониманием, уважением и поддержкой к тому, с кем проходит беседа. Только тогда этот инструмент сработает.

Как реагировать на нарушение поведения, влияющее на других

Здесь речь идет, например, о разговорах с соседом по парте, смех и шутки, неуместные выкрики, когда другие пытаются сконцентрироваться на выполнении задачи.

Всегда начинайте с диалога с собой, а затем примените три шага, описанные выше.

Завершайте так: "Как думаешь, на кого повлияло твое поведение?", "Что тебе нужно, чтобы вернуться в колею?", "В чем могут нуждаться от тебя те, на кого повлияло твое поведение", "Что ты можешь сделать, чтобы исправить ситуацию?"

Зачастую вежливый подход от учителя помогает ученикам снова включиться в работу. Но бывают случаи, когда ребенок не хочет, не готов или не может ответить на такой вежливый вопрос. Ему может понадобиться определенное время.

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Подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы оставить открытой возможность для более длительного общения позже? И позаботьтесь о том, чтобы помочь ребенку найти то, что поможет вернуться в колею и работать вместе с классом.

Восстановительная беседа и другие похожие инструменты могут быть действенными, даже если их применяют время от времени, вспоминая о них, когда возникает потребность. Однако основа успеха и эффективности – систематическое внедрение таких практик.