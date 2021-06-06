Гиперопека и полное отсутствие контроля: как найти баланс в воспитании самостоятельности ребенка

Современные дети взрослеют быстрее, и принято считать, что к этому их побуждает открытый доступ к информации в интернете. Однако, возможно, это лишь иллюзия?

Эксперты рассказывают, что стремительное развитие технологий несомненно ускоряет множество процессов, в частности познание мира, но есть и "обратная сторона медали". Часто из-за высокой занятости родителей дети остаются один на один со своими проблемами, и хотя проводят больше времени в одиночестве, им не хватает подлинной самостоятельности, в частности в ответственном принятии решений.

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Коммуникация и выбор профессии

Социальный педагог тернопольского центра "Каритас" Ольга Аркуша рассказывает, что дети часто обращаются к ней с досадными утверждениями:

"Меня не слышат, не понимают, со мной не считаются";

"Я не интересен одноклассникам и собственным родителям";

"Я бесталанный, в мои силы никто не верит".

Детям действительно важно слышать, что в них верят. Все мы нуждаемся в общении, а для подростков оно особенно важно. Гаджеты, соцсети и онлайн-игры частично заменили живое общение, но потребность в нем не исчезла,

– настаивает эксперт.

Среди основных проблем в развитии самостоятельности эксперты называют нехватку хорошей коммуникации – дети часто не умеют себя презентовать, качественно выразить и аргументировать свою позицию, и становятся "заложниками системы", где решения принимают вместо них.

Дети нуждаются в общении с родными / Фото Pexels

Например, современная система образования, к сожалению, просто не предусматривает комплексной профориентации, этот выбор – ответственность детей и их родителей. По словам специалистов, дети часто испытывают значительное давление со стороны родителей, учителей и общества в целом. В частности, в вопросах, касающихся выбора будущей профессии.

Однако для того, чтобы понять "кем ты хочешь стать?", нужно сначала узнать, кем ты есть, что ты можешь, что удается лучше всего, и только потом рассматривать "предложения", сопоставлять свои возможности и потребности на рынке труда.

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Бытовая самостоятельность ребенка

Социальный работник и координатор программ для детей и молодежи в львовском центре "Каритас" Сергей Майоров рассказывает, что проблематичной является и гиперопека.

К сожалению, существуют случаи, когда детей даже не допускают к кухне, ведь там острые ножи, бытовая техника и "опасность на каждом шагу".

Из-за этого ребенок банально не умеет приготовить себе пищу и не знает элементарных правил безопасности при пользовании бытовыми приборами.

Сначала родители переживают, что ребенок маленький и может пораниться, затем – что это долго и сложно, доверить ему самостоятельно нарезать овощи на салат. Впоследствии подростки привыкают, что все это делают вместо них,

– отмечает Сергей Майоров.

Позиция "не делай этого, потому что я знаю лучше", по словам экспертов, ни к чему хорошему вашего ребенка не приведет.

Подростковый возраст – это бунт, от которого никуда не деться, однако со временем жизненный опыт расставит все на свои места. Нужно просто пережить этот период с минимальными потерями для обеих сторон, ведь это период, во время которого развиваются как дети, так и их родители.

Подростковый возраст – это бунт, с которым просто необходимо смириться / Фото Pexels

Финансовая грамотность

Среди других умений, которые важно получить вовремя, по мнению экспертов, является финансовая грамотность. К сожалению, подростки банально не умеют распоряжаться деньгами, не всегда понимают, откуда берутся деньги и как их можно заработать.

В подростковом возрасте детям действительно нужно приобретать независимость, особенно от своих родителей. Однако часто это ведет к увлечениям, к примеру, ставкам, азартными играми, которые обещают мгновенные выигрыши, а на практике могут нести значительную опасность. Дети же просто не понимают угрозы и рисков,

– настаивает Сергей Майоров.

Как найти баланс

Взросление и становление самостоятельности – естественный процесс. Однако для того, чтобы он был максимально гармоничным, эксперты советуют родителям максимально общаться с детьми, делегировать им ответственность и доверять в вопросах, которые привыкли "брать на себя".

Доверьте детям самостоятельно заниматься бытовыми вещами / Фото Pexels

Родителям нужно слушать о вещах, которые детям действительно интересные, позволять им аргументировать свою позицию, привлекать малышей к созданию семейного бюджета и планов на будущее.

Привлекайте детей к созданию ежемесячного семейного бюджета. Распечатать его помогут принтеры, вместительность чернильниц которых позволяет напечатать до 12 тысяч черно-белых и более 7 тысяч страниц в цвете.

Необходимо предлагать детям по крайней мере иногда самостоятельно делать покупки, готовить и решать, каким образом должен выглядеть совместный отдых.

Обязательно нужно напоминать, что они талантливы, и всегда получат необходимую любовь и поддержку. Учитывая все эти аспекты, коммуникация между вами и ребенком даст отличные результаты в воспитании самостоятельности малыша.