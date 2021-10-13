"Нафтогаз" обещает обеспечить газ школам, детсадам и больницам по 13,7 гривны

Школы, детские сады и больницы – то есть, бюджетные организации – смогут купить газ по 13,7 гривны за кубометр. Это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

По меньшей мере, так пообещал "Нафтогаз" 12 октября. В компании говорят, что сделают все возможное для обеспечения стабильной работы зависимой от госбюджета инфраструктуры.

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Бюджетным организациям продавать газ будут дешевле рыночной цены

В "Нафтогазе" говорят, что паника в Европе из-за цены на топливо привела к новой реальности – жизни с отключенным отоплением. В Украине официальный старт отопительного сезона также не за горами – через несколько дней.

Найти на рынке газ по цене, ниже 30 – 45 гривен за кубометр, заверили в "Нафтогазе", почти нереально.

Некоторые поставщики даже отказываются от ранее взятых на себя контрактных обязательств, если в них была прописана низкая цена.

Однако "Нафтогаз" называет себя "социально ответственной компанией, что с пониманием относится к проблемам бюджетников". Поэтому там обещают сделать все, чтобы социальная инфраструктура работала стабильно.

Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 гривны за кубометр (с транспортировкой и НДС – 16,8 гривны),

– говорится в заявлении компании.

О прибыли, пишут в "Нафтогазе", тут даже речи не идет: "Для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие учреждения и общины точно были с теплом".

Почему бюджетные учреждения до сих пор не заключили контракт на поставку газа

В нем пропишут фиксированную цену, не будет требования банковской гарантии, и позволят отсрочку платежа.

Президент Зеленский и местные администрации уложили меморандум о льготных тарифах на газ, которые обеспечит "Нафтогаз" через "Нафтогаз Трейдинг". С ним учреждения должны заключать договоры, как пишет "Экономическая правда", но это можно сделать по закону только через проведение тендеров.

Но "Нафтогаз Трейдинг" в указанных тендерах не участвует. Другие же поставщики обеспечить посильную для бюджетных учреждений цену на газ не могут.

Поэтому пока что школы и больницы вынуждены объявлять тендеры с ожидаемой ценой газа в диапазоне 30 – 35 гривен за кубометр, что потребует гораздо больше денег, чем местные бюджеты могут себе позволить.

Полный текст сообщения компании "Нафтогаз" в фейсбуке:

Школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 гривны за кубический метр (без НДС и транспортировки).

В Европе паника из-за заоблачных цен на голубое топливо, иногда людям приходится жить в новой реальности – с отключенным отоплением.

В Украине до старта отопительного сезона остались считанные дни. Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков, но сегодня найти газ по цене ниже, чем 30 – 45 гривен за 1 кубометр – невозможно. Или же вообще поставщики отказываются от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой.

Нафтогаз – социально ответственная компания, которая с пониманием относится к проблемам бюджетников и делает все необходимое для обеспечения и поддержания стабильной работы социальной инфраструктуры.

Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС – 16,8 гривны). Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа.

Контракт заключается на срок 15 месяцев (до конца 2022) и имеет много преимуществ: фиксированная цена, отсутствие требования банковской гарантии, отсрочка платежа.

Компания не рассчитывает на получение прибыли в пределах этого предложения. Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие учреждения и общины точно были с теплом.