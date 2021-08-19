Кремень уверяет, что для школьников из оккупированных территорий надо сделать доступными электронные учебники и дистанционные языковые курсы, чтобы они могли подготовиться к поступлению. "Так мы сможем их привлечь к учебе в украинских университетах", – считает он.

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Языковой омбудсмен рассказал, что сотрудничество с зарубежными украинцами дало понять, что одной из наиболее проблемных тем остается вопрос обеспечения украинских общин качественными учебниками.

По его словам, сегодня зарубежные украинцы Америки, Европы, Австралии в большинстве учатся по устаревшим учебникам или по таким, которые не проходят надлежащей экспертизы.

Если мы говорим о реинтеграции иностранных украинцев, которых мы ждем и в наших вузах, то нужно думать и о том, на каких учебниках они учатся и осваивают украинский язык за рубежом,

– говорит Кремень.

Но он также отметил, что на родном языке начинает все больше общаться школьников и студентов. По его мнению, сегодня для значительной части молодых украинцев общение на украинском стало модным и естественным.

К слову, в соцсетях распространился фейк о том, что с 1 сентября в школах отменяется обучение из-за карантина. Однако в МОН эту информацию опровергли и заверили, что образовательный процесс будет продолжаться.

Ранее министр заверил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков. Там надеются, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся инклюзивных ресурсных центров смогут ходить в школу.

Текст публикации Тараса Кременя:

Отдельно хотел бы отметить проблему ограничения функционирования государственного языка на временно оккупированных территориях Украины. Отсутствие обучения на украинском языке в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму – это весомое препятствие для поступления в украинские вузы. Именно поэтому сегодня очень важно развивать систему дистанционного образования для учащихся, проживающих на оккупированных территориях.

В частности, для таких детей должны быть доступны электронные учебники и дистанционные языковые курсы, ведь надлежащая подготовка школьников из оккупированных территорий – это залог того, что мы сможем их привлечь к учебе в украинских университетах.

Сотрудничая с зарубежными украинцами, могу сказать, что одной из наиболее проблемных тем остается вопрос обеспечения украинских общин качественными учебниками. Сегодня зарубежные украинцы Америки, Европы, Австралии в своем подавляющем большинстве учатся по устаревшим учебникам или по таким, которые не проходят надлежащей экспертизы. Если мы говорим о реинтеграции иностранных украинцев, которых мы ждем и в наших учреждениях высшего образования, то нужно думать и о том, по каким учебникам они учатся и осваивают украинский язык за рубежом.

С самого приятного хотелось бы отметить, что на родном языке начинает все больше общаться школьное юношество и студенчество. Сегодня для значительной части молодых украинцев общение на украинском стало модным и естественным.

Убежден, образование – это основа будущего украинской нации. Именно поэтому качественное украинское образование является одним из главных приоритетов государства. Поэтому давайте вместе заботиться о том, чтобы не нарушались права детей на учебу на государственном языке и чтобы с каждым годом на грамотном украинском общалось как можно больше молодежи.

В канун государственных праздников – Дня флага и Дня Независимости Украины – желаю Вам крепкого здоровья, профессионального роста, успешной молодежи и крепкого государства. Пусть новый 2021-2022 учебный год будет результативным и успешным!