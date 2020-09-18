Некоторые школы требуют от родителей медицинскую справку в тех случаях, когда здоровый ребенок по определенным причинам не посещал детский сад или школу несколько уроков или дней. Что должны делать родители в таких случаях – читайте в материале.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал на своей странице в фейсбуке, что с началом учебного года к нему стали обращаться родители с просьбой разъяснить, правомерны ли такие действия учебных заведений.

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Интересно, что в некоторых учебных заведениях без справки детей даже отказывались впускать в школу. Но в каких случаях родители должны нести справку в школу или садик?

Если ребенок один или несколько дней не посещал садик

По словам Горбачева, санитарный регламент четко определяет: в детсад не принимаются лишь те дети, у которых есть признаки инфекционного заболевания.

Поэтому для того, чтобы ребенок, который выздоровел, снова мог посещать детсад, родители должны принести медицинскую справку от педиатра или семейного врача с рекомендациями об особенностях режима ребенка в детском саду на первые 10-14 дней. Если же ребенок временно не посещал заведение дошкольного образования по другим причинам, не связанным с болезнью, то его обязаны принять в детсад без справок.

Итак, требовать справку от родителей заведение дошкольного образования может только если ребенок болел.

Если ребенок пропустил школу

Образовательный омбудсмен заверил, что если несовершеннолетний ученик по неизвестным причинам не посещает занятия в течение 10 рабочих дней, и родители не предупредили классного руководителя об этих причинах или сами не знают этого, то учебное заведение должно передать этот факт в полицию и службы по делам детей.

Если несовершеннолетний ученик не посещал школу 10 дней, родители должны предоставить учреждению медицинскую справку (если ребенок болел) или письменное объяснение (заявление). Совершеннолетний ученик может написать такое объяснение самостоятельно. Эти документы хранятся в личном деле ученика в течение года.

Как правильно действовать родителям

Сергей Горбачев заверил, что ни одним нормативным документом не предусмотрено, что учебные заведения должны требовать медицинские справки за пропуск, кроме как в случае болезни. Поэтому, если ребенок не болел, но пропустил школу – то родителям достаточно написать записку.

А если по определенным причинам ребенок должен пропустить школу больше чем на 10 рабочих дней, то лучше заранее предупредите об этом классного руководителя.

Незаконное вымогательство школой медицинских справок за пропуски нарушает право учащихся на жизнь и здоровье и на безопасную образовательную среду. Ведь такое требование заставляет родителей без необходимости идти в поликлинику и лишний раз подвергать себя и своих детей риску заразиться коронавирусом и тому подобное.