Надо ли родителям покупать форму для ребенка перед школой: объяснение экспертов
Источник:"Освитория"
Перед началом нового учебного года родители чаще жалуются на то, что их заставляют покупать школьную форму для ребенка. Однако юристы уверяют, что это незаконно, ведь школьная форма в Украине – не обязательная. Как реагировать на такие требования – читайте объяснение в статье.
В школах нет обязательной формы
Юрист Новопечерской школы Евгения Кузнецова уверяет, что школьная форма не является обязательной ни для государственных, ни для частных школ. И эти правила едины для всех.
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"И если администрация школы пытается вас убедить, что в уставе школы прописано обязательное ношение формы, можете ответить так – ни один школьный устав не может "обойти" законодательство", – говорит эксперт.
Что говорит закон? Еще в 2019 году президент отменил указ о школьной форме для учащихся школ. Поэтому от 23 июня 2019 года школьная форма в учебных заведениях больше не обязательна.
Однако родители и ученики могут добровольно согласиться носить школьную форму, если она современная и удобная. Например, в Новопечерской школе в Киеве ученики сами помогали разрабатывать форму.
Ученики Новопечерской школы / Фото с сайта школы
Что делать, если школа и дальше говорит об обязательной форме? В таком случае следует обратиться к образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву. Он помогает с решением конфликтных вопросов в школе. Жалобу можно подавать по этой ссылке.
Некоторые руководители учебных заведений до сих пор убеждены, что обязательная школьная форма в их заведении должна быть, потому что, якобы, это "воспитывает в учениках дисциплинированность, аккуратность и позволяет детям чувствовать себя равными с другими". Поэтому в уставах некоторых учебных заведений внесена норма об обязательном ношение школьной формы,
– говорит Горбачев.
Вот несколько цитат из уставов школ и положений об обязательной школьной форме:
- "Ученики обязаны носить школьную форму, определенную в соответствии с действующим законодательством";
- "Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий";
- "Форма дисциплинирует ученика, мотивирует учебную деятельность";
- "Форма введена с целью соблюдения единых санитарно-гигиенических требований";
- "О случаях явки ученика без школьной формы, родители должны быть уведомлены классным руководителем в течение учебного дня";
- "За нарушение данного Положения/Устава школы на учащихся и их родителей накладывается дисциплинарная ответственность".
Но родители должны помнить: ни устав, ни положения о школьной форме не имеют высшего силы, чем закон.
Школьная форма и школьная одежда: в чем разница
Сергей Горбачев рассказывает, что обязательная школьная форма может стать поводом для буллинга и издевательств. К тому же, она не только лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, но и за "несоблюдение" формы ребенка могут наказать.
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Образовательный омбудсмен отмечает, что участники образовательного процесса часто путают "обязательную школьную форму" и "школьная одежда/одежда для школы". А это – разные вещи. В чем разница?
- Одежда для школы – это просто одежда, которая выглядит опрятно, является удобной и соответствует сезону. Ее могут выбирать как родители, так и сам ребенок. К тому же, детей нельзя заставлять носить школьную одежду какого-то конкретного стиля или цвета.
- Школьная форма – это обязательная школьная форма, одинаковая для всех учащихся. Возмутительно, что за "несоблюдение формы одежды" могут быть применены санкции и наказания. Например, ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям.
Что говорят родители о школьной форме
В фейсбук-группе "Родители SOS" Валерия Завьялова рассказала, что в этом году ее ребенок идет в 3 класс. Школьную форму он надевал за все время, пожалуй, 2 – 3 раза. "Ребенку неудобно. Форма не нравится", – говорит она.
Зато Ольга Катон выступает категорически против формы.
Моя дочь-первоклассница одела в школу блузку и юбку темно-синего цвета, после чего учительница устроила ребенку настоящий террор. По ее мнению, верх должен быть белым, а низ черным. Дочь не хотела после того случая ходить в школу,
– заявила мама.
Ольга Винник также добавляет, что всегда была против ограничений ребенка в выборе одежды. Но ее сыну нравится деловой стиль: черный костюм, рубашка. Он иногда просит даже галстук.
Есть ли школьная форма за рубежом
Украинка Мария Билык, сын которой учится в государственной школе в Лондоне (Greenslade Primary School) рассказывает, что там форма состоит из следующих элементов: куртка, кофта флисовая, свитер, футболка и сумка.
"Если какая-либо вещь из этого перечня изнашивается – всегда можно заказать новую. Брюки должны быть темные (черные или темно-синие). Носки – обязательно черного цвета", – сказала мама.
Кроме того, в каждой школы в Англии есть собственная эмблема, которую нашивают на элементы школьной формы. Стоит форма около 50 фунтов (1800 гривен).
Школьная форма в Англии / Фото MPost
Однако, по ее словам, родителей не заставляют покупать форму. Если отказываешься от формы – ребенок должен соблюдать дресс-код по цветам: темные брюки и неяркий верх.
А за несоблюдение дресс-кода нет жестких выговоров. В дни, когда в школе физкультура, ее сын Матвей надевает любую футболку и спортивную кофту, и еще ни разу он не получил замечание.
В каких еще странах нет обязательной формы:
- В Польше отменили обязательную школьную форму еще в 1980-х годах из-за экономических проблем, поскольку в стране начался масштабный кризис.
- В Германии вообще нет традиции носить школьную форму, поэтому почти все ученики и студенты государственных и частных учебных заведений не имеют дресс-кода.
- В Швейцарии вопросы внутреннешкольного дресс-кода решают учебные заведения самостоятельно. А на федеральном уровне она пока не обязательна, но в школах разрешено носить мусульманский платок.
- В Швеции законодательно определили, что требование к обязательной форме является нарушением прав человека, поскольку одежда и внешний вид следует считать индивидуальным выражением, и это должны решать сами ученики.
- В то же время в США на общегосударственном уровне обязательность школьной формы не регулируется. Там каждый штат проводит свою политику по этому вопросу. Но исследователи утверждают, что почти каждая пятая школа США требует от учеников носить школьную форму.