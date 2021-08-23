Надо ли родителям покупать форму для ребенка перед школой: объяснение экспертов

Перед началом нового учебного года родители чаще жалуются на то, что их заставляют покупать школьную форму для ребенка. Однако юристы уверяют, что это незаконно, ведь школьная форма в Украине – не обязательная. Как реагировать на такие требования – читайте объяснение в статье.

В школах нет обязательной формы

Юрист Новопечерской школы Евгения Кузнецова уверяет, что школьная форма не является обязательной ни для государственных, ни для частных школ. И эти правила едины для всех.

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"И если администрация школы пытается вас убедить, что в уставе школы прописано обязательное ношение формы, можете ответить так – ни один школьный устав не может "обойти" законодательство", – говорит эксперт.

Что говорит закон? Еще в 2019 году президент отменил указ о школьной форме для учащихся школ. Поэтому от 23 июня 2019 года школьная форма в учебных заведениях больше не обязательна.

Однако родители и ученики могут добровольно согласиться носить школьную форму, если она современная и удобная. Например, в Новопечерской школе в Киеве ученики сами помогали разрабатывать форму.



Ученики Новопечерской школы / Фото с сайта школы

Что делать, если школа и дальше говорит об обязательной форме? В таком случае следует обратиться к образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву. Он помогает с решением конфликтных вопросов в школе. Жалобу можно подавать по этой ссылке.

Некоторые руководители учебных заведений до сих пор убеждены, что обязательная школьная форма в их заведении должна быть, потому что, якобы, это "воспитывает в учениках дисциплинированность, аккуратность и позволяет детям чувствовать себя равными с другими". Поэтому в уставах некоторых учебных заведений внесена норма об обязательном ношение школьной формы,

– говорит Горбачев.

Вот несколько цитат из уставов школ и положений об обязательной школьной форме:

"Ученики обязаны носить школьную форму, определенную в соответствии с действующим законодательством";

"Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий";

"Форма дисциплинирует ученика, мотивирует учебную деятельность";

"Форма введена с целью соблюдения единых санитарно-гигиенических требований";

"О случаях явки ученика без школьной формы, родители должны быть уведомлены классным руководителем в течение учебного дня";

"За нарушение данного Положения/Устава школы на учащихся и их родителей накладывается дисциплинарная ответственность".

Но родители должны помнить: ни устав, ни положения о школьной форме не имеют высшего силы, чем закон.

Школьная форма и школьная одежда: в чем разница

Сергей Горбачев рассказывает, что обязательная школьная форма может стать поводом для буллинга и издевательств. К тому же, она не только лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, но и за "несоблюдение" формы ребенка могут наказать.

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Образовательный омбудсмен отмечает, что участники образовательного процесса часто путают "обязательную школьную форму" и "школьная одежда/одежда для школы". А это – разные вещи. В чем разница?

Одежда для школы – это просто одежда, которая выглядит опрятно, является удобной и соответствует сезону. Ее могут выбирать как родители, так и сам ребенок. К тому же, детей нельзя заставлять носить школьную одежду какого-то конкретного стиля или цвета.

– это просто одежда, которая выглядит опрятно, является удобной и соответствует сезону. Ее могут выбирать как родители, так и сам ребенок. К тому же, детей нельзя заставлять носить школьную одежду какого-то конкретного стиля или цвета. Школьная форма – это обязательная школьная форма, одинаковая для всех учащихся. Возмутительно, что за "несоблюдение формы одежды" могут быть применены санкции и наказания. Например, ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям.

Что говорят родители о школьной форме

В фейсбук-группе "Родители SOS" Валерия Завьялова рассказала, что в этом году ее ребенок идет в 3 класс. Школьную форму он надевал за все время, пожалуй, 2 – 3 раза. "Ребенку неудобно. Форма не нравится", – говорит она.

Зато Ольга Катон выступает категорически против формы.

Моя дочь-первоклассница одела в школу блузку и юбку темно-синего цвета, после чего учительница устроила ребенку настоящий террор. По ее мнению, верх должен быть белым, а низ черным. Дочь не хотела после того случая ходить в школу,

– заявила мама.

Ольга Винник также добавляет, что всегда была против ограничений ребенка в выборе одежды. Но ее сыну нравится деловой стиль: черный костюм, рубашка. Он иногда просит даже галстук.

Есть ли школьная форма за рубежом

Украинка Мария Билык, сын которой учится в государственной школе в Лондоне (Greenslade Primary School) рассказывает, что там форма состоит из следующих элементов: куртка, кофта флисовая, свитер, футболка и сумка.

"Если какая-либо вещь из этого перечня изнашивается – всегда можно заказать новую. Брюки должны быть темные (черные или темно-синие). Носки – обязательно черного цвета", – сказала мама.

Кроме того, в каждой школы в Англии есть собственная эмблема, которую нашивают на элементы школьной формы. Стоит форма около 50 фунтов (1800 гривен).



Школьная форма в Англии / Фото MPost

Однако, по ее словам, родителей не заставляют покупать форму. Если отказываешься от формы – ребенок должен соблюдать дресс-код по цветам: темные брюки и неяркий верх.

А за несоблюдение дресс-кода нет жестких выговоров. В дни, когда в школе физкультура, ее сын Матвей надевает любую футболку и спортивную кофту, и еще ни разу он не получил замечание.

В каких еще странах нет обязательной формы: