Нужно ли оставлять учеников на второй год: мнение министра образования

В украинских школах теперь не оставляют школьников на второй год. Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что он выступает против того, чтобы оставлять учеников, которые не успевают, на следующий год в том же классе.

Шкарлет считает, что педагоги должны работать над тем, чтобы ребенок, который переходит в следующий класс, усвоил материал предыдущих классов.

К теме Шкарлет рассказал, какие классы будут учиться даже при наихудшем сценарии

По словам Шкарлета, он всю свою жизнь очень большой противник такого "кнута", и это является признаком тоталитарности, узурпации и слабости.

Я не сторонник никаких кнутов. Я сторонник обучения, повторения, усвоения, более превентивных методов обучения, а не кнута, это – 100%,

– сказал министр образования.

Он уверяет, что с такими учениками должны работать учителя. "Это вопрос повторения изучения материала, организации индивидуальных занятий, формирования собственной образовательной траектории – есть такой термин в Новой украинской школе. Учитывайте, что не у всех детей моторика одинаковая", – говорит Шкарлет.

По его мнению, выявление именно на ранних этапах обучения этой разницы и является мастерством учителя. Поэтому такие обязанности учителя прописаны в профессиональных стандартах для учителей НУШ.

Читайте также Шкарлет заявил, что преподавателям будут платить по 4 тысячи долларов, а учителям поднимут зарплату

К слову, Сергей Шкарлет сообщил, будут ли в школах уроки сексуального воспитания. По его словам, в Советском Союзе тема сексуального воспитания была запрещена, но сейчас ученики частично изучают ее в школах. В каких предметах присутствует эта тема – читайте по ссылке.

Кроме того, в МОН решили не вводить в школах обязательной христианскую этику. Что говорят родители и будут ли изучать этику на факультативе – читайте в статье.