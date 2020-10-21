Временный глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет назвал пять задач, над которыми сейчас работает команда МОН. В первую очередь они планируют повысить зарплату учителям и установить для них надбавки.

Также предполагается восстановление профессионально-технического образования. Об этом глава Минобразования сообщил в своем телеграм-каналі.

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Шкарлет напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил стратегическое значение образования и науки для развития Украины. В частности, в 2021 году будут увеличены расходы на образование на 34 миллиарда гривен. На 30% повысят зарплаты педагогов.

По словам Шкарлета, также есть поддержка инициативы МОН по созданию в следующем году ежегодной премии Президента для детей, получивших самые высокие результаты ВНО.

Главные задачи Минобразования

Сейчас команда Министерства образования и науки Украины работает над пятью важными задачами:

укрепление кадрового потенциала школы – с помощью поэтапного повышения зарплат учителей, установление надбавок по результатам сертификации и поддержки молодых специалистов;

бесплатный подвоз детей и педагогов в детсады, школы и места проживания в селе;

восстановление профессионально-технического образования – уже представлен план модернизации, продолжается работа над стратегией развития профессионального образования;

реформирование научной сферы – ключевым вопросом является определение модели трансформации национальной и отраслевых академий наук, уже работают рабочие группы;

изменение подхода государства к системе высшего образования-продолжается общественное обсуждение проекта Стратегии развития высшего образования Украины до 2031 года.

К слову, во время выступления в Раде Владимир Зеленский заверил, что после увеличения зарплат медикам, повысят зарплаты педагогам. "В начале своего пути все успешные страны инвестировали в образование и придали ему стратегическое значение. Украина должна пытаться двигаться тем же путем", – добавил президент.